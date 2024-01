Kdysi, ještě na konci sedmdesátých let za prezidenta Jimmyho Cartera, byly tyto debaty místem, kam se politici chodili „nabíjet“, protože mířili hlavně mezi své příznivce a voliče. Dnes je to jinak – od té doby, co se politika začala dělat víc v televizi, a hlavně na sociálních sítích, jsou daleko méně kultivované. Což platilo pochopitelně i o návštěvě ministra vnitra v pivnici Centrum v Karviné.

V režii mágů slovenské i české prezidentské kampaně

Sledování pondělní akce ukázalo, že Starostové angažováním Michala Repy a Martina Burgra (stojí například za vítězstvím Zuzany Čaputové a Petra Pavla) získali asi nejlepší politické marketéry v regionu. Poslat učitele z Kolína do karvinské hospody byl velmi chytrý tah. Nešlo samozřejmě o to přesvědčit dvě stovky místních lidí, aby víc volili Starosty, nebo o ministrovy odpovědi na otázky občanů. Publikum v pivnici Centrum se stalo komparzem v kampani, která v pondělí odstartovala a s přestávkami bude trvat necelé dva roky až do voleb v roce 2025. Moderní politika je napůl divadlo a napůl reálná práce, takže Rakušanovi nelze nic vyčítat.

Starostové ani neutajovali, že jde hlavně o spektákl: „Každý návštěvník svou účastí na akci Debaty bez cenzury v pivnici Centrum v Karviné a vstupem do vnitřních prostor pivnice vyjadřuje svolení se zaznamenáním a neomezeným užitím jeho obrazových snímků a zvukových, obrazových a/nebo zvukově-obrazových záznamů jeho projevů osobní povahy všemi způsoby pro účely obvyklé dokumentace a propagace hnutí Starostové a nezávislí. Děkujeme za pochopení,“ informovali zúčastněné.

A „zaznamenání“ a „neomezeného užití“ bylo hodně. V hospodě byly tak dvě stovky lidí, ale živý přenos sledovalo najednou na X, Facebooku a na Instagramu v součtu asi čtyři tisíce diváků (což je na velmi specificky český obsah dost vysoké číslo). Záznam z debaty má na X zatím asi 193 tisíc zhlédnutí a číslo stále roste, i když je zároveň nutné ho brát s rezervou – platforma počítá jako „zhlédnutí“ jakékoli více než dvouvteřinové spuštění videa.

Zatímco přímo na místě na ministra řvali lidé „fašisto“, „demisi“ a nadávali mu do vlastizrádců a lhářů, komentáře u přenosu přesně ukazovaly, kdo se na „zápas“ kouká doma. „A tahle smečka má volební právo,“ komentoval jeden divák, „To je stokrát lepší než všecky reality show světa!!! Obdiv panu Rakušanovi a jeho nervům!“ napsal další. A to vše zdokumentovala i celostátní média, jejichž zástupců bylo v Karviné v jeden večer víc než za posledních dvacet let dohromady.

Chlap z Kolína mezi chlapama „z Karviný“

To, že jde hlavně o obsah do kampaně, pak ukazuje i vynikající produkce, která odvedla skvělou práci s obrazem a se zvukem. Režisér živého přenosu dynamicky přepínal záběry tak tří nebo čtyř kamer a nestalo se, že by nebylo některého z dotazujících slyšet a zároveň že by ministrův hlas zanikl v křiku davu. Živý přenos neměl výpadky (což je důkaz kvality českých mobilních sítí i připravenosti techniků). A Rakušanovi markeťáci navíc dokázali ze živého přenosu plynule stříhat krátká videa a ta hned dávat otitulkovaná na Instagram a Twitter s popiskem „Chlap z Kolína odpovídá chlapům z Karviné“. Profi práce se vším všudy.

Rakušanovi se výletem do voličské džungle podařilo ukázat svým, a hlavně potenciálním voličům jako chlapík plný energie, který se nebojí. Nezapomeňme, že Starostové, jejichž preference se pohybují kolem sedmi procent, jsou stranou druhé volby pro velkou část dnešního vládního tábora. Pokud liberálněji naladěná část elektorátu zjistí, že je ministr vnitra baví víc než premiér Fiala nebo třeba šéf Pirátů Ivan Bartoš, tak to hodí Rakušanovi.

Zároveň ale: I přes marketingový charakter ministrovy návštěvy je dobré, že vysoce postavení politici jezdí přímo za voliči na podobné akce, i když je to pro ně nekomfortní. Takhle by třeba Andrej Babiš mohl vyrazit do legendární „Schwarzenbergovy“ kavárny Mlejn na pražské Kampě nebo kamkoli na Letnou. Mimo jiné i proto, že by se ukázalo, že kultivovanost voličů z Prahy a voličů z Karviné tváří v tvář politikům, které opravdu nemají rádi, bude asi tak na stejné úrovni.