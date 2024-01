„Nic pěkného si o něm nemyslím, snižuje policistům platy. Naše práce je více než náročná, a když si vezmete inflaci, tak to není v pořádku,“ potvrzuje Rakušanovu předpověd zhruba hodinu a půl před zahájením debaty policista Bohuš. „Určitě mě nepřesvědčí, poslechnu si, co řekne, ale nemám na celou vládu a speciálně na něj, protože si neváží policistů, dobrý názor,“ popisuje muž ve středním věku svůj postoj. „Za Andreje Babiše platy rostly a nyní jde životní úroveň dolů.“

Už hodinu před oficiálním začátkem debaty byla restaurace zaplněná, podle slov servírky tomu tak je pouze o víkendech, ve všední dny tam tolik lidí prý nikdy nechodí. Na první dojem je zřejmé, že Rakušana nečeká debata s jeho příznivci, naopak lidé ve velmi emotivních odpovědí popisují, proč předsedu Starostů nemají rádi.

Často mluví například o tom, že do Česka pustil tisíce Ukrajinců, „kteří jsou oproti českým občanům zvýhodňovaní“, nebo o tom, že Rakušan je „cenzor“, kterého by bylo potřeba „zavřít a zazdít“. Na otázku, koho považují za ideálního politického lídra, padne například i jméno bývalého poslance SPD Lubomíra Volného, který se před lety snažil prosadit s projektem Volný Blok.

Vít Rakušan - Už žádné politické taktizování. • Twitter @Vit_Rakusan

Mezi příchozími se ale našli i lidé s méně vyostřenými názory. „Nejsem fanynka, ani odpůrkyně. Kdyby určité věci udělal jinak, možná bych přemýšlela nad tím, že bych ho volila,“ říká krátce před začátkem debaty důchodkyně Stanislava, které vadí, že se země zadlužuje, což ji trápí kvůli jejím vnukům. „Vadí mi, že se dělají rozbroje mezi mladými a starými, to nemám ráda,“ vysvětluje. „My jsme generace, která celý život pracovala a stát nám teď nedá nic,“ uzavírá svůj názor.

Rakušan si přivezl silný marketingový tým

Vít Rakušan nepřijíždí do Karviné bez předem daného plánu. Hnutí STAN výrazně posílilo marketingový tým. Nově na jeho propagaci pracuje například slovenský stratég Michal Repa, který v loňském roce pomohl na Hrad prezidentu Petru Pavlovi a předtím byl i u kampaně slovenské hlavy státu Zuzany Čaputové, na které spolupracoval s další posilou Starostů Martinem Burgrem. Jak reportér deníku e15 zjišťuje na místě, nejedná se o jediné posily marketingového oddělení.

Do týmu se také přidala Anna Zemanová, která zase působila v kampani Danuše Nerudové nebo hnutí Praha sobě Jana Čižinského. Na místě se také pohybovala Johana Bázlerová, autorka úspěšného instagramového účtu @jsemvobraze, který má skoro 200 tisíc sledujících. Na otázku, zda pracuje pro hnutí STAN, odpověděla kladně: jedná se prý o externí spolupráci. Bázlerová ještě donedávna působila v kanceláři předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS).

Nová krev v žilách mareketingové strategie Starostů je znát třeba i v tom, že celé vystoupení Rakušana v karvinské restauraci streamuje společnost Fame Play, už v průběhu debaty se na sociálních sítích objevují krátké klipy z vystoupení, ve kterých je vidět, jak ministr vnitra v mikině debatuje s nevybíravými kritiky.

Jen během večera na sociální síti X vystoupení nasbíralo okolo 80 tisíc zhlédnutí, přenos z debaty byl přitom streamován také na sociálních sítích Facebook a Instragram. Skoro to vypadá, jako kdyby do české politiky dorazil americký model politického marketingu, který staví zejména na akčnosti lídra a jeho mediální viditelnosti. U tradičních sociálních sítí přitom nemusí skončit, v podcastu Insider moderátorů Tomáše Jirsy a Michala Půra ministr vnitra totiž naznačil, že přemýšlí ohledně komunikace také o čínské platformě TikTok, kterou minulý rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost označil za bezpečnostní hrozbu.

Ale zpět k samotnému obsahu debaty. Vít Rakušan dorazil do hospody v karvinské čtvrti Mizerov půl hodiny před začátkem. Samotné místo události bylo zřejmě vybráno pečlivě, nejde o žádnou lepší kavárnu či hospodu, kde by se scházela místní honorace, ale o poctivou nálevnu čtvrté cenové, kterou by novinář z Prahy zřejmě popsal jako kultovní Severku ze seriálu Most. Pivo Radegast popíjí během celého vystoupení i samotný Rakušan.

Chceme na dozimetra také vidět!

Když se ministr vnitra přes zaplněný sál dostane ke svému týmu do zadní části podniku, od jednoho ze vzdálenějších stolů se ozve: „Proboha lidi neblázněte, my chceme na dozimetra také vidět!“, tedy narážka na korupční kauzu Dozimetr pražského radního Petra Hlubučka. Jak se brzy ukáže, zvolání jednoho z hostů je předzvěstí toho, v jaké atmosféře se následující dvě hodiny ponesou.

Po chvilce se přidávají s pokřiky i další návštěvníci. „On je výkvět arogance, zmrdi pražský,“ uleví si muž ve středním věku. „Hej fašoune!“ line se za dalších pár sekund skrze skromný interiér Pivnice Centrum. Už od prvního momentu, kdy se ministr vnitra ujímá mikrofonu a zdraví místní publikum, je jasné, že dnes to nebude mít lehké.

„Jdi do piče,“ odpovídá na vřelé ministrovo „Dobrý večer“ jeden z hostů podniku s tradičním důrazem na první slabice. I na první pohled nevinnou poznámku o tom, že Rakušan nenavštívil slezské město poprvé, se od příchozích obyvatel dočká negativní reakce doprovázené pískotem.

Koncept debaty je prostý, Rakušan, který má v zádech ochranku, nemá žádnou úvodní prezentaci, ve které by se snažil shrnout výsledku vlády, jíž je členem. Od začátku kladou otázky hosté. „Chci se zeptat: kdy podáš demisi? Na co si sáhnul, to si zkazil!“ line se z davu na úvod debaty.

Rakušan se musí od začátku vypořádávat s odporem místních. K nelibosti hostů předseda Starostů odpovídá, že podat demisi nehodlá, za což ho publikum opět odvděčí pokřikováním: „Demisi!“. Po celou dobu debaty místní nekladli otázky pouze do připraveného mikrofonu, ale také je pokřikovali nahodile přes celou místnost. Ale i otázky položené do mikrofonu jsou často podávány emotivní formou, někteří při tom značně zvyšovali hlas.

Demisi, fašisto!

Zvolání „Demisi!“ nebo případně „Fašisto!“, se nahodile prolínají celým večerem. V žádném z případů se ale celý dav nenechá strhnout, je zřejmé, že chtějí slyšet, s čím vicepremiér přijel do „jámy lvové“, jak místní restauraci sám popsal jeden z dotazujících se hostů. Sprosté nadávky ministra vnitra nechávají chladným, na označení „fašisto“ ale Rakušan reaguje: „Říkat mně, jehož děda byl za druhé světové války čtyři roky v koncentrační táboře, že jsem fašista, je chucpe,“ komentuje.

Rakušan se musel v karvinské pivnici vypořádat s opravdu širokým rozsahem otázek, od údajného zvýhodňování Ukrajinců oproti Čechům přes situaci v Liberty Ostrava, korespondenční volbu, péči o postižené a situaci mladých rodin až k vytíženosti vězeňského systému, digitalizaci nebo svobodě slova. I přes vyhrocenou atmosféru se ministrovi vnitra daří udržet neměnný tón, u složitých problémů se snaží přítomným vysvětlit svou pozici, ale jen málokdy se mu to podaří. Nutno dodat, že některé původně položené otázky v sobě nenesly žádný dotaz, Rakušan tak na ně nemohl reagovat.

Po hodině debaty bylo zřejmé, že místní obyvatelé se nepřišli ptát pouze na problémy, které řeší ministerstvo vnitra, ale také na další aktivity vlády Petra Fialy. Z Víta Rakušana se tak postupně stává boxovací pytel, do kterého si návštěvníci ulevují. Nezávislý pozorovatel si tak nutně musel pokládat otázku, kolik toho ještě musí ministr vnitra vydržet. Ten se ale překvapivě držel a uznal například pochybení v případě vyvěšení velkého plátna na budovu jeho ministerstva, na kterém byl vyobrazen ruský prezident Vladimír Putin v pytli na mrtvoly. Připouští také, že daň z mimořádných zisků bank a energetických společnosti nebyla povedená, když se díky ní státu nepodařilo získat plánované desítky miliard korun do státního rozpočtu.

Ministr vnitra se dočkal i potlesku

Zhruba v polovině debaty také nastal vzácný moment potlesku poté, co se Rakušan postavil za zásah policistů při tragickém útoku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, která Českem otřásla na konci loňského roku. V celé debatě ale tento moment zůstal osamocený, kromě vlažného závěrečného potlesku se Rakušan pozitivní reakce nedočkal.

Po skončení debaty je zřejmé, že ministr vnitra nepřijel přesvědčovat lidi, kteří o Ukrajině přemýšlí jako o „fašistickém režimu“ nebo kteří ho označují za fašistu o tom, aby ho volili. Je to zřejmé i u oslovených návštěvníků po debatě. „Utvrdil mě v tom, že kecá, nevěřím mu, je odtržený od reality, ať si zkusí vyžít za důchod,“ říká důchodkyně, která si nepřála uvést jméno. Tuto část obyvatel zřejmě už nikdy žádný z členů současné vládnoucí pětikoalice o svých kvalitách nepřesvědčí.

Rakušanově týmu šlo zjevně o mediální zásah, který je nepřehlédnutelný. Na místě bylo několik novinářů z pražských redakcí a je jasné, že jeho výstupy budou mediálním prostorem rezonovat ještě několik dní a je tak velká šance, že ji zaznamenají voliči aktuální vlády.



Jak totiž sám předseda STAN zmínil v podcastu Insider, pokud některá z aktuálních vládních stran nepřesvědčí zklamané voliče pětikoalice k tomu, aby ji zase podpořili, tak další vládu Starostové, Piráti, ODS, TOP 09 ani lidovci už nepostaví. „I když uspěje koalice SPOLU a STAN zůstane na šesti procentech, tak to nedáme. Pokud chceme podobný půdorys vlády, tak je nutné, aby i zbylé strany, ať už Piráti nebo my, vyrostly,“ uvedl v podcastu. Plán na konečné dva roky vládnutí je tak jasný: nepřesvědčovat opoziční voliče, ale ty, kteří na vládu zanevřeli kvůli mdlým výkonům.