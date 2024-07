Aby bylo hned na úvod jasno: Nikdo v České televizi, počínaje generálním ředitelem Janem Součkem přes vedení zpravodajství i programu, není takový blázen, aby zrušil pořad 168 hodin, protože si to jacísi mocní přejí. Přesto způsob, jakým to učinili, připomíná daleko nejvíc hamtání slonů v porcelánu.

Konspirační teorie se nevyhýbají žádné ze skupin našeho pestrého předapokalyptického společenského spektra. Zatímco chcimíři mají svoje Azovy a žvásty o nerozšiřování NATO, ezodezopeople očkování a chemtrails a Čechoslováci s „aktivistkou” Peterkovou všechno dohromady, co se do nich vejde, liberální kavárna slyší na zaručený úkol, který prý Souček při nástupu do čela ČT dostal: Zničit krtka, v našem případě nezávislou publicistiku reprezentovanou Reportéry ČT a pořadem 168 hodin.

Dejme té vizi šanci a představme si to v praxi: „Hele, kluci,“ říká Souček na poradě, „musíme zrušit 168 hodin, ale hlavně nenápadně. Mám plán, navrhuje někdo z druhé či třetí úrovně řízení, uděláme to natvrdo a pak budeme tvrdit, že přece nejsme tak blbí.“ Že se to tak nestalo? Jistě že ne, ale rozhodně to tak vypadá.

Součkova učebnice nezvládnutého PR

Aktuální rozhovor Jana Součka pro Deník N obsahuje celou řadu míst, která by mohla z fleku vstoupit do učebnic nezvládnutého PR, kapitola šestnáctá: Zamotáváme se do vlastních tvrzení. Začněme tím nejdůležitějším – proč rušit celý pořad (a televizi tak vystavit podezření z výše uvedeného), když stačí vyměnit moderátorku/dramaturgyni, a navíc existuje tisíc a jeden způsob, jak tvůrce umravnit – ať už tím myslíme dostat zpět do hranic řádné publicistiky, když v nich prý není, nebo do područí politiků, pokud bychom ctili údajné zadání.

Souček k tomu praví, že bez Nory Fridrichové by to nešlo, moderátorku prý nelze nahradit. „Nora Fridrichová byla pořad 168 hodin a 168 hodin bylo Nora Fridrichová. Ona byla tváří pořadu od roku 2006 až doteď. 168 hodin bez Nory Fridrichové není 168 hodin, to dramaturgicky nedává smysl. Navíc žádnou takto silnou tvář pro tenhle formát v tuhle chvíli ČT nemá,“ řekl Deníku N.

Podívejte se na rozhovor s generálním ředitelem ČT Janem Součkem

Rozhovor s generálním ředitelem ČT Janem Součkem pro FLOW • e15

Půjdeme-li do detailu, není to tak úplně pravda; v roce 2012 Fridrichovou během její mateřské dovolené nahradila Zuzana Tvarůžková, o sedm let později, když tančila ve StarDance, pro změnu kolegyně Kristina Ciroková. V obou případech se to obešlo bez jakýchkoli problémů. Že ČT nemá „takhle silnou tvář pro tenhle formát“, je především její chyba, konkrétně shodou okolností lidí, kteří jsou pod rozhodnutím o zrušení podepsáni. Souček se zároveň domnívá, že „není možné, aby jednotlivé skladebné prvky pořadu oscilovaly od zábavné satiry až po investigaci“.

To už je čirá fantazmagorie, je to zhruba na úrovni tvrzení, že týdeník nesmí tisknout zároveň reportáž, komentář a komiks, „protože potom není zřejmé, jaká měřítka a jaká pravidla na pořad aplikovat“, jak generální ředitel tvrdí. Co takhle aplikovat měřítka a pravidla na každou část zvlášť? Třeba podle žánrů, o kterých už generální ředitel jistě slyšel.

Souček přitahuje konspirace

Věta na závěr: Potenciál poškodit dobré jméno ČT je velký, právě na této kauze se to ukazuje. Mohl bych to napsat jako závěr svého komentáře, ve skutečnosti jde znovu o citaci ředitele Součka. Pokud někdo vystavil dobré jméno ČT riziku poškození, byl to tentokrát on a jeho podřízení. Zrušením 168 hodin, které nebylo nutné, i svým neobratným vysvětlováním jen naložil pod kotel konspirací, které od svého nástupu přitahuje.