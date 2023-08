Sen o bydlení se vzdaluje, ceny nemovitostí míří nahoru | e15.cz

Trh s bydlením teď téměř zamrzl. Aby ne. Hypotéky jsou drahé, finanční nejistota velká. Už zhruba rok čekají zájemci o bydlení na splnění kýžené predikce, že těžká situace vrhne na trh balík domů a bytů, na které jejich majitelé finančně nestačí, a k tomu klesnou hypoteční sazby někam na únosnou mez kolem tří čtyř procent. A začne se nakupovat.

Jenže nic z toho se dosud nestalo. Důkazem budiž suchá statistika. Prodejci v Praze během července nabízeli v metropoli nejméně bytů za poslední rok. Nešlo přitom primárně o efekt „okurkové sezony“, ale právě o dějství trendu, který trvá už od sklonku minulého roku. Důvodem je unikátní situace na realitním trhu, kdy se část majitelů rozhodla odložit prodej na lepší časy.

Pokud půjdeme ještě hlouběji do čísel, ukazuje se, že chytří nakupující berou i z toho mála, co se dá. Mizejí hlavně byty, které se dají potenciálně dobře pronajmout. Na jaké očekávání trhu to ukazuje, není těžké uhádnout.

Pro ty, kdo potřebují trknout, tady mám ještě jedna čísla. Začátkem srpna vyšla předpověď hospodářského institutu Ifo a Institutu pro švýcarskou hospodářskou politiku. Ekonomové a experti na realitní trh ze 133 zemí světa se v ní shodli, že celosvětově můžeme v příštích deseti letech očekávat každý rok zdražování bytů v průměru o devět procent. V Praze prý může být růst dvouciferný, dokonce až dvacetiprocentní.

Někteří developeři předpokládají ještě vyšší tempo zdražování. „Osobně očekávám v budoucích deseti letech vyšší růst než 20 procent, spíše se kloním k průměrnému růstu 25 až 40 procent. Co ale bude odlišné od poslední dekády, je, že růst cen bude jiný v Praze a Brně a nejbližším okolí a ve zbytku republiky a také v krajských městech, případně v atraktivních větších městech a na venkově.

Zatím totiž nic nenasvědčuje tomu, že by se měl změnit trend vysídlování venkova, a naopak velké poptávky po migraci do Prahy a velkých měst,“ odhaduje Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.

Přidávají se k němu i další hlasy. „Nyní nás čeká růst cen nemovitostí, a to jak v Praze, tak i v ostatních krajských městech a jejich okolí. Spolehnout se tak můžeme na zdražování bytů v nejlukrativnějších lokalitách následované dalším růstem cen pozemků. Poroste také hodnota starších domů, neboť bude stále těžší získat povolení k nové výstavbě,“ odhaduje v anketě e15 Hendrik Meyer, ředitel realitní skupiny EHS.

Zajímavé je podívat se v tomhle kontextu na to, jak se chovají developeři. Zůstaňme u jednoho z vládců Prahy Luďka Sekyry. Jeho Sekyra Group uzavřela letos v červnu s pražským magistrátem dvě kupní smlouvy na pozemky na Rohanském ostrově za stovky milionů korun, ve výkupech bude developer ještě letos pokračovat. Ano, teď je ta doba.

Praha prodala firmě začátkem června pozemky za 254 milionů korun a 133 milionů korun, jak vyplývá z registru smluv. Vedle atraktivního Karlína tak vznikne nová čtvrť a Sekyra tak rozšíří své stávající karlínské hájemství.

Poselství posledních zpráv z trhu nemovitostí není pro zájemce o bydlení vůbec příjemné. Ano, dá se ještě věřit chlácholivým předpovědím o prasknutí bubliny, ale naposledy krize v roce 2008, a ta se přímo bydlení týkala, ukázala, že propad nikdy není fatální a vždy je krátkodobý. Zřejmě si toho nikdo moc nevšiml, ale ten „propad“ v našem případě už končí. Čekat se nevyplatí. Lepší je věřit těm, kdo mají, jak říkají Američané, svoje oči na míčku.

