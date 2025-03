Není žádným velkým tajemstvím, že hnutí ANO došli lidi. Kdo mohl a měl to štěstí, zmizel v loňských volbách do Štrasburku, případně, ať už rád (Jana Vildumetzová Mračková), či nerad (Richard Brabec), do hejtmanských křesel. Nepočítáme-li sněmovní majákyně typu Bereniky Peštové nebo Margity Balaštíkové, musí v této situaci vrchní personalista Andrej Babiš sahat k překvapivým krokům. Do této kategorie patří i nominace současného velvyslance ve Finsku, trojnásobného exministra zdravotnictví a tváře covidového propadáku Adama Vojtěcha.