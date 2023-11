Smrt hodnotového investování i větší demokratizace. Co přinesla éra ETF fondů | e15.cz

Ve světě financí se stalo módním předsudkem, že aktivní správci peněz nedokážou dlouhodobě překonávat své pasivní rivaly. Zdaleka se však nejedná o neprůstřelný předpoklad. Studie dokládají, že aktivní manažeři nezvládají vítězit nad indexy pouze v segmentu obrovských korporací. V případě menších firem již aktivní správci dovedou benchmarky porážet i v dlouhém horizontu.

Dalším kazem pasivního investování je skutečnost, že některé strategie nelze touto formou realizovat: konkrétně venture kapitál nebo private equity. Právě tyto třídy aktiv předvedly v uplynulé dekádě hvězdnou výkonnost. Investor, který se jim vyhnul, se tak připravil o zásadní zhodnocení.

Honba za nejvyšší hodnotou

Nelze opomenout destabilizující vliv ETF na trhy – způsobují postupnou smrt hodnotového investování. Velká část burzovních hráčů již nehledá podhodnocená aktiva, avšak pouze slepě kopíruje indexy. Investoři, kteří replikují benchmarky, tak kupují stále větší množství předražených akcií (jelikož mají největší kapitalizaci), zatímco levné hodnotové tituly ignorují. Nastává tak začarovaný kruh, kdy setrvale roste váha největších firem v indexech a jejich cena stoupá do stratosféry.

Rozevírají se tak nůžky mezi technologickými giganty a zbytkem trhu. Pasivní investování zvyšuje koncentraci hlavních akciových indexů – váha sedmi největších firem v S&P 500 přesahuje 28 procent. To je silně znepokojující, jelikož indexům, které by měly reflektovat celkovou strukturu ekonomiky, diktuje směr stále užší skupinka titulů. Distorze, ke kterým může pasivní investování přispívat, výstižně ilustruje dění kolem GameStopu na začátku roku 2021. Akcie vyhnala vzhůru frenetická obchodní aktivita retailových spekulantů. Titul se obchodoval za desetinásobky své férové hodnoty, přesto jej správci ETF museli nakupovat, jelikož rostla jeho váha v indexu. Žádný portfolio manažer, který byl alespoň částečně při smyslech, nemohl do této společnosti alokovat peníze.

V poslední době lze však vidět alespoň částečný obrat tohoto trendu. Vyšší úroky zkracují investiční horizont a hrají do karet aktivnějšímu přístupu ke správě peněz. Vidíme, že z trhu zmizely excesy v podobě surrealisticky vysokých valuací některých menších technologických firem. Hodnotové tituly však stále nezažívají renesanci. Do budoucna uvidíme častější přeskakování mezi investičními narativy, které budou vyžadovat pohotové a flexibilní reakce. Samotný nákup ETF na hlavní indexy již skvělou výkonnost nezaručí.

Co ETF umějí líp než jiní

ETF však rozhodně nelze zavrhovat. Přestože na počátku své existence fungovaly spíše jako nástroj pro drobné investory, postupně si je oblíbili i ti institucionální. Pro fondy může nákup ETF představovat způsob jak elegantně, a hlavně levně získat expozici vůči konkrétní (většinou hůře dostupné) třídě aktiv. Podle některých odhadů jsou transakční náklady na pořízení portfolia korporátních obligací oproti nákupům ETF 30–40násobné. I zkušenému portfolio manažerovi zajišťuje ETF efektivní způsob, jak získat rychlou expozici vůči sektoru, regionu či třídě aktiv, která se nachází mimo jeho expertizu.

Pasivní revoluce jako řada jiných přelomových událostí přináší řadu pozitiv i negativ. Výhody ETF převažují nad jejich riziky. Největší hrozbu představuje fakt, že ETF fungují na bázi autopilota a prohlubují epizody burzovních turbulencí. Investor, který chce dosáhnout dlouhodobého úspěchu, však musí měnící se tržní strukturu brát v potaz a přizpůsobit jí svá rozhodnutí. Nelze favorizovat pasivní správu na úkor aktivní – optimální variantou je kombinace obou strategií.