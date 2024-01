Smutný rekord Českých drah. Železnice nejsou pro handicapované

„Naše vlaky jsou opravdu pro všechny,“ říkají České dráhy v příspěvku na sociálních sítích. Lidé s handicapem a především ti na vozíku tvrdí, že to není pravda a k ideálnímu stavu máme stále daleko, i když čísla na první pohled vypadají slibně.

Například v roce 2020 měl národní dopravce 4845 bezbariérových spojů. V roce 2024 má číslo dosáhnout 6692. Dopravce disponuje 750 vozy a jednotkami přístupnými pro osoby na vozíku. Službu asistence s nástupem už není nutné objednávat sedm dní dopředu, ale doba se snížila na 24 hodin, jak žádá nařízení Evropské unie.

Praxe je ale často jiná, což jistě zažil každý cestující, kterému v Českých drahách nefungovala slibovaná Wi-Fi či zásuvka k nabíjení mobilu. Tyhle komplikace možná naštvou a znepříjemní cestu. Pokud ale spoléháte na to, že vám někdo pomůže do soupravy a nestane se tak, musíte zůstat na nádraží a neodcestujete. To snadno zhatí plány, schůzky, návštěvy, protože další spoje na tom nejspíš nebudou o nic lépe.