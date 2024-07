Spokojení demokrati a feministé. Co o nás ukazují průzkumy

Sociologické průzkumy máme spojené hlavně s předvolebním časem a dostihy o to, kdo ovládne na příští čtyři roky sněmovnu. Ty přitom nejsou to nejzajímavější, co se můžeme o české společnosti dozvědět. To naopak servíruje pravidelně Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) pod Sociologickým ústavem Akademie věd v rámci projektu Naše společnost. Díky dlouhodobé sondě do názorů Čechů a Češek se tak dají odpozorovat fascinující trendy, které o nás vypovídají daleko více než často bizarní diskuze na sociálních sítích.