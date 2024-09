Start předkampaně. Fiala rozdal rozpočtem karty pro volby

Vláda Petra Fialy rozdala karty pro volební rok 2025, v němž se konají důležité sněmovní volby. Hra se jmenuje státní rozpočet a koalice ho představila se schodkem 230 miliard korun, jen o 22 miliard méně než letos. Karta tohoto státního rozpočtu bude mít trumfovou barvu, protože se jejím zahráním otevírají úvahy nejen o tom, na co bude klást důraz kampaň vládních stran při (sebe)hodnocení uplynulých čtyř let, ale také se otevírá prostor pro odhad, zda a v jakém složení Fialův projekt dovládne.

Vláda návrh rozpočtu tajila po celé prázdniny a Petr Fiala k tomu v rozhovoru pro pořad e15 FLOW řekl, že stesky opozice nebo třeba exministra financí Miroslava Kalouska nechápe. „Je to úplně absurdní. Naopak považuji za špatné, co se odehrávalo v předchozích letech, kdy byla povinnost podle zákona zveřejnit už někdy na konci května čísla, která vůbec neodrážela realitu,“ řekl premiér. Smysl podle něho dává rozpočet sestavovat až na základě makroekonomické prognózy, která je známá až od poloviny srpna.

Zní to jako odvádění pozornosti, neboť z různých zdrojů a indicií víme, že se rozpočet přirozeně připravoval už dřív, prognóza neprognóza. Ale, a to je nejdůležitější, je to prakticky jedno a ani nám by tento vnějškový znak neměl zakrýt realitu. A totiž, že vláda připravila rozpočet se schodkem tak kritickým, že neodpovídá mírným časům nesrovnatelným s nedávnými krizemi. A taky, že vláda Petra Fialy po čtyři roky snižovala deficity, nikoli ale tak, jak by mohla a jak by bylo žádoucí.

Což jsou slova opozice a zmíněného Kalouska, který se – nejspíš ve snaze dělat vlastní kampaň – stal jakýmsi svědomím vlády na nepopulistické části spektra. „Při této příležitosti zdravím všechny politiky z ODS, kteří se ještě letos na jaře bili v prsa, že ‚naše vláda zlomila trend růstu vládních výdajů‘. Buď já nerozumím slovu ,trend‘, nebo oni zase nemluvili pravdu,“ napsal Kalousek. A ještě přiložil pod kotel: započítání příjmů z windfall tax označil za čistou zlodějinu a rozpočet jako celek ohodnotil jako „účetní zoufalství“.

VIDEO: Jestli si někdo myslí, že z deficitu 400 miliard ze dne na den uděláme nulu, aniž bychom ohrozili růst, tak fakt neví, o čem mluví, tvrdí Fiala pro FLOW

FLOW: Jestli si někdo myslí, že z deficitu 400 miliard ze dne na den uděláme nulu, aniž bychom ohrozili růst, tak fakt neví o čem mluví, tvrdí Fiala • e15

Situace je tedy vcelku přehledná. Vláda se pochválí za prorůstový rozpočet s rekordními investicemi, což má být spolu s naplňováním slibů o klesajících schodcích ona volební karta pro sněmovní volby. Opozice ho strhá, ovšem ne že by na tom příliš záleželo; nic jiného se od ní nečeká a strhala by ho, i kdyby se Fiala a spol. dokázali dostat třeba ke 100miliardovému schodku.

A pak jsou tu Piráti. „Je mi to moc líto, ale předložený návrh rozpočtu v tuto chvíli pro nás není přijatelný,“ zní vzkaz jejich předsedy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Právě v kapitole jeho ministerstva prý schází sedm miliard na program výstavby bydlení. Můžeme považovat za náhodu, že se nedostalo právě na Piráty, které Petr Fiala ke schválení rozpočtu fakticky nepotřebuje. Nebo sledujeme vypuštěný balónek, který otestuje ochotu Pirátů podílet se na koalici až do konce. Mnohokrát jsme zde napsali, že emancipace strany měla, když už, přijít dříve, co nejdále od voleb. Teď se toto „přestupní okno“ do opozice Pirátům pomalu zavírá.

Rozpočet odstartoval ne snad horkou, ale rozhodně vlažnou část volební předkampaně. Už v září, kdy bude koalice o rozpočtu dál jednat, nás budou zajímat dvě věci: jak vážně je míněna nová středopravá strana a jestli se Fialovi podaří dotáhnout vládnutí v původním formátu.