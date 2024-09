Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, tak neví, o čem mluví, tvrdí Fiala

Rozpočet se schodkem 230 miliard korun představila vláda nyní o víkendu na konci srpna. Podle kritiků je schodek velmi vysoký na to, že nejde o krizový rok. „Jestli si někdo myslí, že můžeme přijít do vlády a z deficitu 400 miliard ze dne na den udělat nulu aniž bychom ohrozili růst, tak fakt neví, o čem mluví,“ uvedl v rozhovoru pro pořad FLOW premiér Petr Fiala. Opozici se stejně jako třeba bývalému ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi navíc nelíbí, že se rozpočet projednával za zavřenými dveřmi.

„Tuto kritiku nechápu a přemýšlím o tom, zda tomu lidi nerozumí nebo snad záměrně matou veřejnost. Naopak považuji za špatné to, co se tady odehrávalo v předcházejících letech, kdy byla ze zákona povinnost zveřejnit už na konci května čísla, která nevyjadřovala realitu,“ uvedl Fiala dál v rozhovoru pro pořad FLOW na e15.

„Zvyšovat nabídku v žádném případě nemůžeme. Nejde o to, co chceme, ale co je možné,“ uvedl premiér Petr Fiala k poslednímu jednání s odbory o platech pracovníků ve veřejné sféře, které vedl na konci srpna.

Ke zvýšení platů dojde od ledna

V rozhovoru jsme se dotkli i tématu zvyšování platů státních zaměstnanců. Premiér nabídl odborům kompromisní řešení: navýšení tarifů alespoň nejhůře placeným pracovníkům o tři až pět procent od září. „To jsou často diskutované kuchařky na základních školách nebo třeba pracovníci v kultuře. A já považuji za správné nenavyšovat teď plošně, ale opravdu jenom těm, kteří mají nízké tarify. Chtěli jsme dohodu s odbory, kterou však odmítly. To je pro mě naprosto nepochopitelné, ale dál se v tom jít nedá,“ uvedl Fiala v rozhovoru ve FLOW. Odbory dohodu odmítly s tím, že šlo o vyděračský návrh a poradí se o možných protestech.

Premiér také potvrdil, že k plošnému zvýšení platů všech pracovníků ve veřejné sféře dojde od ledna. „Chceme, aby se zvýšily mzdy zaměstnanců ve státním sektoru od ledna. Je to proto, že se dlouho nezvyšovaly, ale i proto, že rostou mzdy v soukromém sektoru,“ vysvětlil Fiala v rozhovoru. Podle něj na to vyčlenil ze státního rozpočtu asi dvacet miliard korun navíc.

Rozhovor jsme natáčeli 29. srpna krátce před oznámením rozpočtu. S premiérem jsme v exkluzivním rozhovoru probrali také další důležitá témata jako je jaderný tendr či téma kandidáta na českého eurokomisaře nebo nutnost revidovat migrační politiku Evropské unie.

Podívejte se na celý rozhovor s premiérem v pořadu FLOW na e15.cz