Světové závody v umělé inteligenci nabírají na intenzitě

Tržby Broadcomu z AI se meziročně více než ztrojnásobily a firma oznámila, že vyvíjí na zakázku akcelerátory pro „tři velké cloudové zákazníky“. Šéf firmy odhadl adresovatelný trh pro její AI čipy do tří let na šedesát až devadesát miliard dolarů proti 12,2 miliardy vygenerovaným za poslední rok.

Salesforce pak ukázala vysokou poptávku po takzvaných AI agentech. Těch během prvních týdnů prodala na dvě stě a její celkové objednávky tak akcelerovaly o procentní bod k desetiprocentnímu růstu. AI agenti jsou specializované aplikace, které procesují například běžnou administrativní agendu ve firmě, automatizovanou komunikaci s klienty nebo třeba nabízejí vstupy do brainstormingu. Na rozdíl od dalšího významného vylepšení základních genAI modelů, které vázne, se tak specializovaní AI agenti ukazují jako rychlá cesta monetizace této technologie.

Na co tedy v AI světě vsadit? Letos to byla Nvidia a poskytovatel cloudu Amazon. Analytici z Gartneru odhadují, že kapacita datacenter poroste příští čtyři roky 25procentním tempem, což by mělo výrobce čipů i poskytovatele kapacity dále podporovat. U Nvidie se ale po letošním skoku už čeká růst tržeb jen ve středních jednotkách procent a hrubá marže by měla začít cítit rostoucí konkurenci.

Broadcom je oceněn o dvacet procent níže než Nvidia s trojnásobným očekávaným růstem tržeb, u AMD se čeká růst dokonce okolo 25 procent ročně. Amazon by měl pokračovat v desetiprocentním růstu tržeb, dodavatelé AI agentů ovšem mohou růst i výrazně rychleji.

Autor je analytik České spořitelny