Světovou jedničkou v prodeji aut je opět Toyota
- Toyota zůstala největším prodejcem aut na světě i v roce 2025.
- Silná poptávka po hybridních vozech, zejména v Severní Americe, podpořila růst prodeje.
- Toyota opět porazila Volkswagen.
Japonská automobilka Toyota Motor Corp. zůstala již šestým rokem za sebou největším prodejcem aut na světě. Prodej společnosti za rok 2025 stoupl o 4,6 procenta na rekordních 11,32 milionu vozů. Prodej podpořila silná poptávka po hybridních vozech v Severní Americe. Vyplývá to z údajů, které dnes společnost zveřejnila.
Prodej zahrnuje mateřské značky Toyota a Lexus, ale také značku minivozů Daihatsu Motor a značku nákladních vozů Hino Motors. Prodej samotných mateřských značek Toyota a Lexus stoupl o 3,7 procenta na rekordních 10,54 milionu vozů, hlavně díky poptávce v USA a v Japonsku, které na celkovém prodeji měly podíl více než dvě pětiny.
Toyota tak opět překonala konkurenční německou skupinu Volkswagen. Ta tento měsíc oznámila, že její prodej loni klesl o 0,5 procenta na necelých devět milionů vozů, protože se snaží snížit náklady na domácí trhu a čelí silné konkurenci v Číně.
Clům navzdory
Prodej celé skupiny v zahraničí navzdory vyšším clům uvaleným Spojenými státy stoupl o 3,1 procenta na rekordních 9,25 milionu kusů. Prodej v Japonsku vzrostl o 11,9 procenta na 2,07 milionu vozů.
Celosvětový prodej hybridních vozů Toyoty se zvýšil o sedm procent na rekordních 4,43 milionu, z toho v Severní Americe vyskočil o téměř pětinu. Prodej elektromobilů vzrostl o 10,2 procenta na 4,99 milionu vozů a byl rovněž rekordní.
Celosvětová produkce skupiny vzrostla o 5,7 procenta na 11,22 milionu kusů. Samotná Toyota zvýšila výrobu o 4,5 procenta na 9,95 milionu kusů.
Prodej všech osmi hlavních japonských automobilek, tedy včetně Toyoty, loni vzrostl o 0,2 procenta na 24,58 milionu kusů. Pěti automobilkám prodej klesl kvůli vyšším clům v USA a zesilující konkurenci v Číně. Celosvětová produkce těchto osmi automobilek loni stoupla o 0,3 procenta na 24,17 milionu vozů, domácí produkce se zvýšila o 2,1 procenta na 7,99 milionu vozů, uvedla agentura Kjódó.