Trump koupil podíl v Intelu a umožnil tam vstoupit Nvidii. Díky spojení monopolů sleduje růst akcií
Americká vláda v srpnu koupila desetiprocentní podíl v legendární, ale hroutící se čipové firmě Intel. Prezident Donald Trump pak na sociální síti Truth Social sdílel meme, kde se stylizuje do role úspěšného obchodníka. Akcie Intelu vzrostly o více než 15 procent v reakci na oznámení, že do podniku investovala pět miliard dolarů Nvidia, nejhodnotnější společnost světa vezoucí se na vlně AI. Trump s radostí dealmakera přihlíží něčemu, co by antimonopolní úřady dříve nikdy nepovolily. Dovolil, aby se dva dominantní hráči na trhu úzce propojili – s majetkovou účastí a podporou státu. Následky mohou být dalekosáhlé.
Nejdříve je nutné si vyjasnit pojmy. Intel desítky let jednoznačně ovládá trh s procesory (CPU) v osobních počítačích a serverech. CPU jsou centrální výpočetní jednotky a nejdůležitější součást těchto strojů. Firma se sice dostala do obrovských problémů, což jsem rozebíral v analýzách zde a zde, a v počítačích a serverech rychle ztrácí na úkor jediné konkurence v podobě firmy AMD, stále ale s přehledem drží majoritní podíl trhu. Už to sice není přes 90 procent, ale i vysoké desítky jsou hodně.
Nvidia zase jasně dominuje trhu s grafickými kartami (GPU), další klíčové počítačové součásti. Nvidia své postavení na trhu neustále posiluje a podle různých statistik je reálné, že má na počítačovém trhu podíl nad 90 procent. Jediným vážným konkurentem je opět AMD. Tato firma navrhuje jak procesory, tak grafické karty a konkuruje tedy Intelu i Nvidii.
