Exprezident a republikánský kandidát Donald Trump se po debatě se svou demokratickou soupeřkou Kamalou Harrisovou pochválil za to, že v konfrontaci zvítězil. Prohlásil, že podal svůj nejlepší výkon, umocněn navíc tím, že proti němu stáli i moderátoři. Jeho potřebu obhajovat se a nářek nad neférovostí diskuse však mnozí komentátoři považují za důkaz nejistoty. Většinou mají za to, že pokud si někdo dokázal během večera naklonit tolik potřebné nerozhodnuté voliče, byla to spíše Harrisová.

Viceprezidentka šla do debaty s většími sázkami, mohla více získat i ztratit. Když během bouřlivého léta převzala kandidaturu za prezidenta Joea Bidena, nijak výrazně se nevyprofilovala a držela se obecných demokratických témat a postojů. Jenže voličům, lačnícím po autenticitě, to zjevně nestačí.

Z průzkumu pro list The New York Times před debatou vyplynulo, že 28 procent tázaných potřebuje o uchazečce o nejvyšší post v zemi vědět víc. A také to, že bílá místa v obecném povědomí o ní začínají nebezpečně zaplňovat Trumpovy výroky o tom, že je příliš liberální, otevřená nelegální migraci a celkově by byla riskantní volbou.

Taktika týmu Harrisové tak byla poměrně jasná – co nejvíce představit plány demokratické kandidátky a přesvědčit Američany o tom, že během posledních let učinila uvěřitelný příklon ke středu. Politička potřebuje být spojována s Bidenovými úspěchy, ale zároveň působit jako někdo, kdo přináší částečnou změnu v době, kdy se lidé stále ještě vyrovnávají s dopady inflace. A v tomto směru přinejmenším částečně uspěla.

V ekonomických otázkách se demokratka snažila sama sebe vykreslit jako zastánkyni střední třídy a prohlašovala, že kroky jejího rivala nahrávají jenom bohatým a korporacím. Trump nebyl přesvědčivý v otázce interrupcí, vyhýbal se jasnému sdělení a opakoval, že záležitost je věcí jednotlivých států.

Pro Evropu je pak alarmující to, že se vyhnul přímé odpovědi na otázku, zda je v zájmu Spojených států, aby Ukrajina zvítězila nad Ruskem. Prohlásil, že prostě chce, aby válka skončila. Harrisová soupeře nařkla z toho, že má slabost pro silné lídry místo toho, aby se staral o demokracii.

Dopředu se také čekalo, že dobře připravená Harrisová bude chtít Trumpa rozpálit popichováním, aby se ukázal ve svém pravém světle. Její tým doufá, že tím od sebe Trump nejlépe odradí váhající Američany, často už znechucené snahou politiků polarizovat společnost. A demokratce se to do velké míry povedlo, především v okamžiku, kdy označila exprezidentovy mítinky za nudné.

Celkově se jí dařilo Trumpa zatlačovat do defenzivy a vyprovokovat ho k emotivním reakcím. Chvílemi ztrácel kontrolu, vykresloval děsivý obraz USA před apokalypsou a zabředával do světa konspiračních teorií. Největší publicitu získalo jeho prohlášení, že imigranti jedí kočky a psy.

Vše nasvědčuje tomu, že demokraté mají z debaty mnohem lepší pocit, než po červnovém střetu Trumpa s Bidenem, kdy v jejich řadách vypukla panika a začaly padat výzvy k odstoupení prezidenta z klání. Tentokrát se sponzorské dary hrnou a za velký úspěch lze považovat to, že bezprostředně po duelu přispěchala se svou podporou Harrisové vlivná popová zpěvačka Taylor Swift.

Strana má přesto k euforii daleko, vesměs panuje shoda na tom, že klání zůstává otevřené a do poslední chvíle bude bojem o každý hlas. Otázkou také je, jestli se dočkáme dalších debat mezi hlavními rivaly. Tábor Harrisové rychle vyjádřil zájem o další střet a táže se, jestli Trump zvedne hozenou rukavici.