Když si člověk plánuje dovolenou, jen málokdy se mu povede, aby v cílové zemi trefil zrovna tu nejdůležitější událost roku, neřkuli dekády. Našemu kolegovi Jiřímu Liebreichovi a jeho šesti kamarádům se právě toto v USA podařilo, a mají tak možnost v průběhu svého road tripu jako nezúčastnění pozorovatelé prožívat prezidentskou volební horečku už od půlky října. Projeli Las Vegas, Denver, Salt Lake City a Dallas. Volební den tráví v Houstonu a čeká je ještě povolební New Orleans. Přesvědčili jsme Jiřího, aby se na chvíli „vrátil do práce“ a poslal alespoň pár postřehů, které vám přinášíme ve volném přepisu z jeho hlasových zpráv.

Překvapilo nás, jak strašně málo bylo ve městech, která jsme navštívili, poznat, že se vůbec nějaké prezidentské volby chystají. Potkali jsme minimum letáků, billboardů, lidí s transparenty, ale i podporovatelů s tričky či čepicemi některého z kandidátů. Předvolební kampaň tu probíhá velmi spořádaně, a kdo si chce zaskandovat, musí se podívat, kdy a kde se koná nějaké shromáždění.

V Dallasu, baště republikánů, jsme narazili na skupinku lidí, kteří v pick-upu a s vlajkami projížděli město. Byli součástí kampaně Donalda Trumpa a měli jasně naplánované zastávky. Obecně mi přišlo, že když už jsme nějaký ten billboard náhodou potkali, hleděl z něj na nás Trump.

Kostlivci vs. politici

Volby ustoupily, ulicím vládl Halloween a s ním související výzdoba. Dýně, netopýři, pavučiny nebo čarodějnice potkáte na každém rohu, v každé výloze. Moc se mi líbilo, že obchody velkých franšíz, jako třeba Wallmart, byly plné prodavačů v kostýmu. Strašidelná, kreativní, a nikoliv předvolební výzdoba také dominovala domům místních – někteří ve svých pick-upech ještě raději než vlajky nebo portréty prezidentských kandidátů vozí vykukující kostlivce nebo mají svůj truck alespoň polepený nálepkami s nějakou strašidelnou tematikou.

Jestliže na ulici v podstatě není poznat, že jsou volby, z míry nás vyvedla „masírka“ v digitálním prostoru. Když člověk prochází kolem lidí sedících na zastávce nebo čekajících v obchodech a restauracích, až jim bude připravena objednávka nebo doneseno jídlo, nemůže si nevšimnout, že z displejů mobilů drtivé většiny z nich poblikává červeno-modro-bílá vlajka a tvář buď Kamaly Harrisové, nebo Donalda Trumpa. I naše sociální sítě se po geolokaci zaplnily patřičnou propagandou.

Nejvyšší ligu pak v tomto hrají hotelové lobby – v každé člověk najde hned několik velkoplošných TV, kde běží různé celostátní i lokální zpravodajské stanice, které nyní nežijí ničím jiným než volbami a možná až nesmyslně dlouho rozebírají každý detail kampaně. Třeba při zastávce v jednom motelu ve Wyomingu se místní mutace CNN přes tři hodiny věnovala výroku Trumpa, v němž sliboval, že – ve spojitosti s právem na potrat – „ochrání všechny ženy, ať chtějí nebo nechtějí“. Nudnější čekání a odpočinek v lobby jsem snad ještě nezažil.

Policie má jiné starosti

Jeden z mých kamarádů spolucestovatelů je příslušník Policie ČR. A policisté mají očividně nějakou tradici, že si na památku vyměňují nášivky svých oddělení. Díky tomuto celkem vtipnému icebreakeru jsme měli možnost mluvit s řadou místních strážníků právě i o volbách a o tom, co je nejvíc trápí. Třeba policista Powell z Houstonu nám, stejně jako jeho kolega Alan z Denveru, potvrdil, že to nejsou volby, ale fentanylová epidemie.

Je to prý suverénně největší problém, místní policejní oddělení se podle nich více obávají jejího pokračování než nějakých jednorázových nepokojů způsobených povolebními nespokojenostmi – na které jsou prý tak jako tak připraveni. Stejně jako Česko se prý americká místní policejní oddělení potýkají s nedostatkem pochůzkářů. „Nikdo to nechce za ty peníze dělat, všichni se bojí, je lepší být někde, kde je bezpečněji,“ byly nejčastější odpovědi zdejších strážníků. Pro představu: když policejní kadet nastoupí do výkonu služby v Houstonu, začíná na 50 tisících dolarů ročně. Průměrná roční mzda v USA činí podle tamního Bureau of Labor and Statistics téměř 69 tisíc dolarů.

Volební večer a noc se chystáme strávit v barech v Houstonu. Předpokládám, že to pro nás bude zajímavá zkušenost. Doufám, že pozitivní.