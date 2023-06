Vláda chce rušit jedinou investiční podporu. Chtělo by to spíše snížit počet státních úředníků | e15.cz

Milton Friedman před padesáti lety řekl, že rozpočtově zodpovědné vlády hrají pro populisty roli užitečných idiotů. Populisté rozhazují, zodpovědná vláda, která se po nich snaží zacelit díry, zvýší daně. A zákonitě další volby prohraje. A populisté pak mají více peněz na rozhazování. Přitom to ale nebyli oni, kdo zvýšili daně. Bylo to tak před padesáti lety v USA, je to tak u nás dnes. Jsem nenapravidelný optimista, vkládal jsem do současné vlády velké naděje.

Doufal jsem, že pochopí, že nemá šanci další volby vyhrát. A pustí se do zásadních, bolestivých náprav problémů způsobených v minulosti. A proč nemá šanci vyhrát? Protože když bude dělat, co dělat má, popudí si proti sobě spoustu lidí. A ti se přidají k opozici, jež je věrná populistům. Když vláda nebude dělat, co by měla, popudí si zase své voliče. Naše vláda se evidentně rozhodla nedělat zásadní nápravy. Ve strachu o voliče. Místo toho, aby zeštíhlila štědrý stát, lepí díry zvyšováním daní zprava doleva. Asi je to pochopitelné.

Populisté dlouhá léta lidi přesvědčovali, že stát se o všechny postará. Že se vlastně nikdo nemusí o nic starat. A tohle vědomí většině vyhovuje. Těžko se to mění. Ale bohužel tato pohodlnost povede, dříve nebo později, ke státnímu bankrotu. Obávám se, že zdaleka ne všechna zvýšení daní budou mít nějaký zásadní přínos pro rozpočet. Určitě ale přispějí k tomu, že ti, na kterých by měla stát páteř ekonomiky, budou hledat cesty, jak z toho ven. Příklad za všechny je omezení osvobození od daně při prodeji společnosti.

Je to vlastně jediná investiční podpora. Alespoň trochu vyvažuje vysoké zdanění práce. Troufám si tvrdit, že reálné zvýšení příjmů státního rozpočtu bude minimální. Daňoví poradci si určitě poradí, minimálně u velkých transakcí. Každopádně to ale bude další komplikace pro úspěšné podnikatele. Chápal bych, kdyby to bylo součástí nějaké koncepce spojené s podporou pro investory.

Taková podpora by přitom byla efektivní a pro rozpočet nijak nákladná. Tady bych rád šel trochu do detailů. Asi se shodneme, že naše budoucnost není v levné práci, ale v technologiích. Evropa dlouhodobě zaostává za USA i Čínou. Příčinou jsou malé investice. Hlavně soukromého sektoru.

V Evropě máme asi pocit, že už jsme všechno dokázali a vše poběží samo. Hlavně nic neriskovat. Nemovitosti a nízko rizikové investice jsou nejlepší. Největším investorem do evropských technologií a startupů jsou americké penzijní fondy a evropské státní fondy. Přitom EU by hrozně ráda rozhýbala soukromé investice. Cesta není nijak složitá, stačí se podívat do Velké Británie.

Daňová incentiva fungují nejlépe. Francie se teď snaží napodobit britský Enterprise Investment Scheme (EIS), který funguje dobře už hodně let. Pokud chce stát podpořit investování do technologií, nejlépe udělá, když ho daňově zvýhodní. Ať investují soukromí investoři, ne stát. Pokud bychom to chtěli nastavit, není to žádná věda. Docela podrobný návod od Světové banky má ministerstvo financí v šuplíku snad pět let. Chybí ale jaksi politická vůle. Tohle si voliče nezíská.

Je jasné, že je nutné něco dělat. Ale chtělo by to spíše výrazně snížit počet státních úředníků. Mimochodem při minimální nezaměstnanosti by to určitě soukromý sektor uvítal. Snížit mandatorní výdaje. Zeštíhlit stát, jak jen to jde. Omezit to příšerné přerozdělování. Snažit se zvyšovat odpovědnost a zodpovědnost. Za sebe, za své blízké, za potřebné. Nespoléhat se na stát. A na druhé straně jestli má někdo pocit, že je málo zdaněn, má určitě možnost podpořit některou z nadací. Mířit pomoc tam, kde je třeba. Nefiltrovat to přes úředníky a politiky. Nezvyšovat daně ostatním.

Autorem je spoluzakladatel Depo Ventures.