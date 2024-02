Tato dvě rozhodnutí jsou naprosto zásadní. Zatím je totiž odpovědnost za celý projekt hodně rozptýlená. Tendr vypsala elektrárenská společnost ČEZ, v níž má stát 70 procent. Zbývajících 30 procent se veřejně obchoduje na burzách a soukromí investoři mimořádně bedlivě sledují, co se bude dít. ČEZ ale pouze připraví zhodnocení nabídek, které předloží vládě. Rozhodnutí je čistě na ní.

Podle dostupných informací ale tím, kdo bude nové bloky stavět, nebude polostátní ČEZ, ale jiná stoprocentně státní firma. Za současných evropských pravidel, kdy je možné dotovat stavbu jádra i soukromým firmám, stejně jako je to u obnovitelných zdrojů, což si loni prosadila Francie, by ČEZ v současné podobě stavět mohl. Vláda se ale obává, že s tak obrovským počtem menšinových akcionářů by byla stavba nesmírně složitá a bylo by ji možné různými cestami blokovat.

Řekl Rakušan je to, co neměl?

Jaderný byznys je silně regulovaný. Doma, ale hlavně v sousedním Německu a Rakousku, které atomové elektrárny odmítají, má řadu odpůrců. Od těch se dají čekat všemožné obstrukce. Velmi spletitá evropská regulace a systém notifikací k tomu otvírají obrovský prostor. Není nic snazšího, než si pořídit akcii a z role vlastníka začít projekt zpochybňovat. I proto se stále objevují úvahy o výkupu menšinových akcionářů, což naposledy řekl v Sokolově předseda STAN Vít Rakušan. Pak se to snažil dementovat. Ale nerozptýlil podezření, že jen řekl něco, co říkat neměl.

Francouzi loni vykoupili menšinové akcionáře právě z EDF, která se sama doma chystá stavět osm jaderných bloků. Podle několika zdrojů, které jsou o přípravách stavby informováni, se vláda zatím přiklání k tomu, že by nové bloky stavěla nová plně státní firma. Pracovně se jí dá říkat ČEZ atom. Do ní by měl také ČEZ převést současné jaderné bloky. To je velký zásah a dost složitá právní a finanční operace. S tím souvisí to, jak a z čeho se budou nové bloky za stovky miliard platit. Státní ČEZ atom bude velmi silným mocenským a politickým hráčem, takže je klíčové, kdo se stane jeho šéfem. To bude okamžitě jeden z nejmocnějších lidí v zemi.