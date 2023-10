Dlouhodobé dluhopisy jsou v USA nejvýše od roku 2007 | e15.cz

Korekce šla na vrub hlavně růstu dlouhodobých dluhopisových výnosů, které se v USA vyšplhaly na dostřel pětiprocentní hranici, nejvýše od roku 2007. Takový růst výnosů lze označit za poměrně překvapivý, nicméně jeho spouštěcími faktory byly jednak silnější inflační data za červenec a srpen spolu se zlepšujícími se ekonomickými daty a jednak zářijové zasedání Fedu. To přineslo upřesněný výhled amerických centrálních bankéřů na úroveň úrokových sazeb v příštím roce. Očekávání trhu, že Fed sníží sazby nejméně o procentní bod, tak vzala za své, nyní se vyhlíží pokles zhruba jen o půl bodu.

Strmý vzestup dluhopisových výnosů v posledních týdnech odnesl na akciovém trhu hlavně sektor síťových služeb, utilit. Ty se následkem toho staly letos nejhůře výkonným sektorem s poklesem kolem 20 procent. Sektorový index utilit se obchoduje asi patnáct procent pod dlouhodobým průměrem poměru tržní ceny akcií a čistých zisků, což jde na vrub hlavně zmíněnému růstu dluhopisových výnosů, respektive poklesu relativní atraktivity očekávané návratnosti akcií firem v sektoru.

Podle mého názoru to ale představuje příležitost vzhledem k tomu, že výhled na vývoj zisků v sektoru sice částečně také utrpí kvůli růstu nákladů financování dluhu, který je v sektoru typicky vyšší, na druhou stranu je zde jinak defenzivní a poměrně předvídatelný charakter byznysu, do značné části s regulovanými příjmy, takže by to měl sektor „ustát“. V dalších letech bych očekával růst zisků a revizi v ocenění směrem vzhůru. Načasování v růstu ocenění se bude odvíjet od poklesu úrokových sazeb Fedu, respektive dluhopisových výnosů, což podle mě nelze jasně předpovídat, nicméně věřím, že na horizontu jednoho roku a dále se s velkou pravděpodobností dočkáme snižování sazeb Fedu. To by mělo být impulzem k poněkud přívětivějšímu přístupu trhu k tomuto sektoru.

Autor je analytik České spořitelny.