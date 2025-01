Jen pár dní před inaugurací Donalda Trumpa se objevila jeho oficiální kryptoměna. Autoři si dali tu práci, aby se nejmenovala Trumpcoin, ale přesto se jí tak začalo říkat. Oficiálně jsou to Trump Memes, tedy v tomto kontextu vtipné digitální tokeny, které mají připomínat druhou Trumpovu inauguraci a být tak trochu sběratelským předmětem. Připomíná to kuriózní pokusy českých podnikatelů prodávat drogy, jako je třeba kratom, v baleních s označením „sběratelský předmět, není určeno ke konzumaci“. Trumpcoin by tak byl v balení „upomínkový předmět, není určeno k investování“. Celé je to doplněno obrázky staronového prezidenta s nápisem „boj, boj, boj!“.

Ostatně, přečtěte si to na oficiálních stránkách sami: „Trump Memes mají sloužit jako vyjádření podpory a přihlášení se k ideálům a přesvědčení, které ztělesňuje symbol „$TRUMP“ a související umělecká díla, a nejsou určeny jako investiční příležitost, investiční smlouva nebo cenný papír jakéhokoli typu.“ Hodně štěstí s takovou obhajobou před americkou Komisí pro cenné papíry.

Jistota stopadesátinásobku

Investory to samozřejmě rychle nalákalo, a kdo byl dostatečně rychlý, mohl si přijít na hezké zhodnocení. Jeden takový hned vzal milion dolarů, a když pak přicházeli nakupovat další a další, obrátil je s obřím zhodnocením na zhruba 150 milionů dolarů. Stopadesátinásobek za pár hodin. A nebyl sám, další příběhy se objevují.

Problém ale je, že ještě před ními stihlo Trumpcoin nakoupit pár lidí, o kterých toho moc nevíme, s výjimkou toho, že tuto kryptoměnu vytvořili a drtivou většinu mincí si nechali. Jen pro představu, pouze 10 procent všech mincí tvůrci pustili mezi lidi. Dalších 10 procent je pro obsluhu likvidity. Zbylých 80 procent si nechali pro sebe. Prakticky veškerý nárůst hodnoty projektu, který se vyšplhal až na 75 miliard dolarů, tak jde zakladatelům. Jestli je mezi nimi i americký prezident, není příliš jasné, ale celé je to příliš riskantní, než aby se do toho politicky a byznysově zkušený Trump namáčel.

VIDEO: Oslavy Trumpovy inaugurace: Ohňostroj nad jeho golfovým klubem

Oslavy Trumpovy inaugurace: Ohňostroj nad jeho golfovým klubem • reprofoto IG Donald Trump Jr.

Zatáhli za koberec

Možná stejní lidé přišli chvíli poté s dalším „digitálním upomínkovým předmětem“, tentokrát nazvaným TikTok, což mělo připomínat konec této čínské sítě ve Spojených státech. Jenže pak začali své mince prodávat, aby si nacpali kapsy, čímž cenu shodili na dno. Zatáhli za koberec, řekli bychom, kdybychom chtěli napřímo přeložit anglický termín „rug pull“. Jestli bude stejný konec čekat i další „upomínkovou“ minci, tentokrát s názvem Melania, je zatím otázka.

Už teď ale víme, že to někde škodilo. Skupina kryptoměnových investorů, kteří si sebeironicky říkají „degeni“, se začala navzájem připravovat o zisky. Hrají si dlouhodobě s investičními „memes“, mezi které ten Trumpův rychle zapadnul. Kde ale vzít peníze na nákup nové kryptoměny? Samozřejmě prodejem těch ostatních.

Zatímco kryptoměnový trh pomalu rostl jako celek a dařilo se třeba i největšímu bitcoinu, „memecoiny“ padaly. Zelený žabák Pepe ztratil čtvrtinu hodnoty, o něco víc odepsala třeba i kryptoměna nazvaná Baculatý tučňák a obří ztráty zasáhly také Veverku Peanut, což je mince pojmenovaná podle smutného zvířecího hrdiny, kterého nedávno zabily americké úřady. Hlodavce, jenž se díky svému páníčkovi Marku Longovi ze státu New York stal hvězdou internetu, se zastal Donald Trump.

Trumpovy šachy v Komisi pro cenné papíry

Žabáci, tučňáci i veverky zní sice úsměvně, ale točí se v nich miliardy dolarů. Lidé kolem Donalda Trumpa to dobře ví a využívají všech očí napnutých k jeho novému úřadování. Jestli ke svému zhodnocení a jestli za hranou zákona, bude pravděpodobně dříve či později ověřovat Komise pro cenné papíry.

Nebyl by to ale zajímavý příběh, pokud by neměl na konci poslední obrat o 180 stupňů. Šéfa Komise pro cenné papíry totiž Donald Trump vymění a místo Garyho Genslera, který kryptoměnám příliš nefandí, se do čela dostane naopak kryptoměnový fanoušek Paul Atkins. Takže to, co nám ještě nedávno mohlo přijít jako jasný případ minimálně pro tučnou pokutu, může zůstat jen velmi drahým vtipem.