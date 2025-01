Nová měna se řadí mezi takzvané memecoiny, které jsou vytvářené často spíše pro zábavu než jako seriózní investice. Tyto měny často získávají hodnotu jen díky komunitě a popularitě na sociálních sítích.

Jsou extrémně nestabilní investicí a Trumpův projekt není výjimkou. Když v noci na sobotu začalo obchodování s „Trumpcoinem“, ti nejrychlejší šťastlivci jej mohli nakupovat za cenu pod půl dolaru mimo velké burzy virtuálních měn, což vyžaduje mimo jiné i relativně vyšší technické dovednosti.

VIDEO: Jak funguje dosud nejznámější memecoin s názvem dogecoin?

Co je kryptoměna dogecoin? • Videohub

„Trump se svým tokenem začal docela vysokou a rizikovou hru,“ upozorňuje profesor ekonomie a prorektor Karlovy Univerzity pro vědu a výzkum Ladislav Krištoufek. Během víkendu, kdy došlo k zařazení $Trump na největší kryptoburzy jako Coinbase nebo Crypto.com, ale vystoupala cena digitální mince až přes 70 dolarů. V pondělí ráno oslabila na 50 dolarů, když část spekulantů začala sázet na digiminci se jménem Melanie Trumpové.

Ty skutečně pohádkové zisky byly aspoň prozatím běžným nepříliš zkušeným spekulantům nedosažitelné. Ostatně z analýzy blockchainových dat je patrné, že k masivním nákupům $Trump došlo již v první minutě po spuštění projektu, o němž až do jeho startu neměla širší veřejnost žádné informace.

Vydávání $Trump koordinuje společnost CIC Digital, pobočka Trump Organization, která již dříve prodávala boty a parfémy se značkou Trump. Spolu se společností Fight Fight Fight, což jsou slova, která pronesl Trump krátce poté, co ho střela atentátníka zasáhla do ucha, vlastní 80 procent virtuálních mincí $Trump.

„Těch 80 procent je na jedné adrese, která nevypadá nijak zamčená a opět drží další bizarní tokeny. Prostě musíme věřit, že těch 80 procent oběhu nikdo nehodí na trh," upozorňuje Krištoufek.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

Digitálních tokenů $Trump bylo vydáno asi 200 milionů. Dalších 800 milionů bude vydáno v příštích třech letech, uvádí se na internetových stránkách nové mince.

Píše se zde také, že kryptoměna nemá být předmětem investiční příležitosti nebo cenného papíru, není politická a nemá nic společného s žádnou politickou kampaní, politickým úřadem nebo vládní agenturou. „Tento Trumpův mem oslavuje vůdce, který neustupuje bez ohledu na nepřízeň osudu,“ píše se na stránkách mince.

Kritici obvinili Trumpa, že vydělává na prezidentském úřadu a považují to za porušení etických norem. „Trump vlastní 80 procent a načasoval spuštění několik hodin před inaugurací, to je dravé a mnoho lidí to pravděpodobně poškodí,“ uvedl kryptoměnový investor Nick Tomaino ve svém příspěvku na sociálních sítích.

Investoři do kryptoměn doufají, že Trumpova vláda toto odvětví podpoří. Loni Trump na konferenci o bitcoinech řekl, že Amerika bude po jeho návratu do Washingtonu kryptoměnovým centrem planety. Podle serveru Politico utratily kryptoměnové společnosti za Trumpovu inauguraci deset milionů dolarů. Do čela Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) má být jmenován Paul Atkins, který je ke kryptoměnovému průmyslu vstřícný.

„Vstupujeme do té iracionální, divoké fáze tržního cyklu. Vzhledem k tomu, jaký je Trump egomaniak, ale pochybuji, že by toleroval tržní neúspěch své kryptoměny. Nedivil bych se tedy, kdyby ji dále podporoval, zároveň však nemůže podporovat jen vlastní memecoin. Věřím, že ruku v ruce se svými projekty pomůže i i bitcoinu a dalším velkým virtuálním měnám," odhaduje Petr Hotovec, hlavní analytik společnosti SoftVision, která se specializuje na algoritmické obchodování krypta. Trumpův memecoin už mezitím stihl nakopnout k růstu na nová maxima virtuální měnu solanu, jejíž technologii $Trump využívá.

V pozitivním duchu se vyjadřuje i šéf domácího blockchainového fondu RockawayX Viktor Fischer, který právě solaně hodně věří. „Trumpův memecoin není úplně ten příklad reálného využití kryptoměn a jejich technologie, který by mě napadnul jako první, ale pro celé odvětví je to pozitivní signál," napsal na síť X Fischer s tím, že projekt zvoleného amerického prezidenta pomůže přilákat miliony lidí k přímému využívání blockchainu. Tedy technologie, díky které virtuální měny mohou fungovat bez zprostředkovatele typu bank.