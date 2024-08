Dnes slyšíme rady k investování ze všech stran. Podcasty, blogy, příspěvky a celé profily na sociálních sítích chrlí rady, kterých je tolik, že leckdy vydají na celé knihy. A ty skutečně vycházejí a prodávají se. Je to nepochybně dobře, ale často se stává, že příjemci těchto informací jsou přehlceni jejich množstvím. A to je právě chvíle, kdy dává smysl vrátit se zpět k příslovím, k jednoduchým radám našich babiček.

Diverzifikace zní složitě, i když za ní není nic jiného, než staré dobré „nesázej všechno na jednu kartu“. Ale to nikoho nepřekvapí, dokonce se diverzifikace samotná takto často vysvětluje. Ostatně lépe to ani vysvětlit nejde, tento princip je třeba si osvojit. „Víc hlav víc ví“ je jednoduché, ale u investic hlavní pravidlo, které nám zabrání stát se obětí investičního podvodu. Většina takových podvodů totiž stojí na tom, že chytí oběť v emočním rozpoložení, které ji donutí udělat chybu. Zloději cílí na tisíce, někdy i miliony lidí zároveň a stačí jim jen pár, které podvod zrovna zastihne ve špatném okamžiku. Šance, že by na tom byl stejně i váš partner, soused či bankéř na infolince, se limitně blíží k nule. Takže poradit se s někým dalším, zda náhodou nejde o podvod, je nesmírně cenná rada. Ale těch rad je ještě víc.

„Ráno je moudřejší večera,“ říká další přísloví mířící proti investičním podvodům. I kdyby zrovna kolem nebyl nikdo další, když se vyspíme, emoce můžou opadnout. Podvodníci to moc dobře vědí, a proto je typickým znakem takových podvodů nabízení časově či jinak omezené nabídky. Typicky reklama říká, že pokud se člověk nerozhodne do několika minut, šance na královské zbohatnutí zmizí. Dělají to však jen proto, aby vás zastihli v tom špatném emočním rozpoložení. Dobře totiž vědí, že ráno byste byli moudřejší než večer.

A mohli bychom pokračovat dál. Ostatně „žádný strom neroste do nebe“ a stejně tak je tomu u investic. Sliby přehnaných zisků jsou tím, co by nás mělo okamžitě zarazit, že se může jednat o podvod anebo alespoň o ohromné riziko.

Cynik by mohl namítnout, že se dá najít přísloví na úplně všechno. Koneckonců, říká se, že „ráno je moudřejší večera“, ale zároveň „co můžeš udělat dnes, nenechávej na zítřek“. Jenže i v těchto příslovích je rozdíl a smysl dávají obě. Pokud bychom měli večer jednat pod vlivem emocí, je lepší se na to vyspat a být ráno moudřejší. Jakmile jsme se ale už vyspali, máme dostatek informací a víme, co chceme udělat, nedává smysl věc do nekonečna odkládat. Prokrastinovat, jak se dnes populárně říká.

Investovat podle babských rad určitě nikdo nemusí. Jen je to důležitá připomínka, že svět investic není bez rizik, která se ale dají minimalizovat následováním jen několika jednoduchých rad. Tak jednoduchých, že by se dala shrnout v hrstce lidových přísloví. A co víc, dají se shrnout v takových příslovích, která všichni dobře známe. Pomůžou nám minimalizovat rizika a užít si výnosy z investic.