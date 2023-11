Zdražení energií bude mírné. Platí to ale dočasně a jen pro někoho | e15.cz

Návrh Energetického regulačního úřadu (ERÚ) na zvýšení regulované složky ceny elektřiny o 70 procent vyvolal poprask. Nutno říct, že hlavně z důvodu jistého nepochopení. Velká část veřejnosti netuší, že to, co platí za elektřinu, má více složek, a lidé se hrozili dalšího astronomického zdražení. Z tohoto pohledu je to jen další komunikační selhání vlády, především ministra průmyslu Síkely a premiéra Fialy, kteří výbušnost informace podcenili a nechali opozici, aby udělala téma z dalšího zdražování.