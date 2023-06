Zkusme investovat pravidelně, k penězům se prostě neprospoříme | e15.cz

Objektivně nutno přiznat, že v tomto krátkém období ani investice do rizikovějších instrumentů, jako jsou dluhopisy nebo akcie, nemusí znamenat, že inflaci překonáme. V delším období už je to ale úplně jinak – tam platí „investuj co nejvíc, jak můžeš, k velké částce se totiž neprospoříš“.

Problém u vkladových produktů spočívá v tom, že aktuálně tedy vložíme peníze na roční termínovaný vklad, ale co budeme dělat po uplynutí onoho roku? Sazby v horizontu jednoho, a když budu skeptický, roku a půl až dvou let půjdou zase dolů. Takže vidina dalších ročních šesti procent se mi rozplynula. Budu se muset rozhodnout, jestli tedy obětuji další procenta a obnovím termínovaný vklad, nebo půjdu investovat.

Avšak jak dluhopisové, tak akciové trhy citlivě reagují na pohyb úrokové sazby. Vyšší sazba je oslabuje, naopak nižší úroková sazba je podporuje. Není tedy lepší místo termíňáku zainvestovat hned? Vyhnu se tím období, kdy propásnu možnost naskočit do dluhopisů nebo akcií při otočce centrálních bank směrem dolů, a budu muset tyto instrumenty kupovat za rok až dva na vyšší ceně.

Navíc budu o toto období investovat déle, což mi při složeném úročení „nasype“ další procenta. Pokud si měsíčně „od pusy utrhnu“ dva tisíce korun, budou mi investice generovat při sedmiprocentním zhodnocení zhruba částky, které uvádím v přiložené tabulce.

Popravdě řečeno, pokud budu mít peníze jen na vkladových produktech, je velmi malá pravděpodobnost, že se k podobným částkám kdy dostanu, protože sedmiprocentní sazbu máme v Česku něco přes rok a není pravděpodobné, že vydrží déle než další rok. Proto je dobré přemýšlet nad delší vizí.

Z mého pohledu je rozhodně vhodnějším způsobem zhodnocení vlastních prostředků investice do dluhopisů nebo akcií než peníze posílat do vkladových produktů. A pravidelná investice je něco, co dokáže příjemně překvapit. Trhy v delším horizontu nějakých pěti, deseti či více let rostou, pravda, s nějakými výkyvy, ale tak to bývá, nikde není nic zadarmo. Trochu adrenalinu za to vyšší zhodnocení stojí. Zkuste to a pojďme si napsat za pět let, jak to fungovalo.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti