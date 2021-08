Norton nabízí za Avast kombinaci hotovosti a akcií - komentář | E15.cz

První možnost, v níž je vyšší podíl hotovosti (7,61 dolaru plus 0,0302 akcie Nortonu) oceňuje Avast na 180,6 koruny. To nabízí prémii k úterní závěrečné ceně akcií Avastu 6,2 procenta. Druhá varianta nabízí vyšší podíl akcií Nortonu (2,37 dolaru plus 0,1937 akcie Nortonu) a stanovila hodnotu Avastu na 152,7 koruny. To je o 10,3 procenta pod jeho tržní cenou.

Varianta číslo jedna oceňuje Avast na zhruba 23násobek jeho poměru ceny vůči zisku (P/E), zatímco Norton se obchoduje zhruba za čtrnáctinásobek P/E. A varianta číslo dva oceňuje Avast na zhruba 19,4násobek P/E. Transakci musejí schválit regulátoři a samozřejmě akcionáři. Management Avastu podporuje variantu dvě s větším podílem akcií Nortonu.

Hodnota nabídky s větším podílem hotovosti je mírně nad naší cílovou cenou (180 korun) pro akcie Avastu a lze očekávat, že bude pro mnohé akcionáře atraktivní. Jiná skupina investorů může sázet na růst ceny akcií Nortonu a mohla by využít druhou variantu nabídky s vyšším podílem akcií Nortonu.

Mimochodem, včera ráno zveřejnil Avast také výsledky za první polovinu roku. Ačkoli jsou tato čísla silná, nikoho moc nezajímají, jelikož cena akcií na burze se bude řídit nabídkou od společnosti Norton.

Autor je akciový analytik Komerční banky.