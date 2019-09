Akcie, měny & názory Davida Navrátila: Recese, Fed a křivky | E15.cz

Často čteme, že inverzní výnosová křivka předpovídá recesi. Pokud je výnos dlouhodobých dluhopisů nižší než těch krátkodobých, tak říkáme, že výnosová křivka je záporná nebo inverzní. Výnosová křivka je v USA záporná nebo minimálně blízko nule podle toho, jak ji měříme. Když se podíváte do minulosti, zjistíte, že před každou recesí byla křivka inverzní. Z toho by jeden mohl usuzovat, že recese se blíží. Ale pozor, také byla období, kdy nastala inverze, ale recese nepřišla. Pokud chcete čísla, tak ta říkají, že pravděpodobnost recese v USA je až kolem 30 procent. To má k jistotě daleko.