Akcie, měny & názory Davida Navrátila: Rezervace a co s nimi | E15.cz

Můžete ale namítnout, že průzkum důvěry nemusí dobře zachycovat skutečné jednání lidí. Do dotazníků mohou uvést, že vidí svět pozitivně, ale zároveň mohou spořit a neutrácet. Data nám ale ukazují, že tomu tak není. Karetní transakce včetně výběrů z bankomatů předminulý týden vzrostly o čtyři procenta ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Přitom ještě na konci března klesaly o čtvrtinu.

Velké obavy z návratu klientů měly restaurace a ubytovací zařízení, jako hotely, penziony nebo kempy. Vždyť průzkumy z dubna ukazovaly, že lidé se budou bát nákazy, a proto volný čas budou více trávit doma. Data odhalují, že od té doby změnili názor. Češi si chtějí užít dovolenou nebo alespoň volný čas mimo domov. A když jsou možnosti v zahraničí omezené, alespoň v Česku. Karetní transakce za ubytování v tuzemsku předminulý týden totiž vzrostly o 15 procent meziročně. Podobný návrat Čechů vidíme v případě restaurací, kde jejich útraty vrostly o třetinu. V obou případech jde minimálně o podobný růst, jako jsme viděli před pandemií během ledna a února.

Data tak ukazují, že Češi nepropadli špatné náladě a nepřepnuli se do výrazně spořícího módu. Situace se samozřejmě může změnit, ale neplatí to, co jsme často viděli při minulých krizích, tedy že poptávka je stahovaná dolů právě přílišným pesimismem a neochotou utrácet. A i díky tomu by měla vláda využít tohoto zlepšení důvěry a podporovat ekonomiku, aby právě dopad na míru nezaměstnanosti byl co nejmenší.