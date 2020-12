Koruna už letos svůj potenciál vyčerpala, míní ekonom Táborský | E15.cz

Krom výrazného růstu na trhu jsme byli svědky i skokového posílení celého regionu v čele s korunou. Ta si připsala zisk vůči euru 3,25 procenta, výrazně tak překonala své regionální konkurenty.

Naše říjnová prognóza počítala s hlavní vlnou posílení až se začátkem nového roku, nicméně dřívější objevení vakcíny přineslo návrat koruny k silnějším hodnotám o čtvrtletí dříve. Finanční trhy kompletně odmazaly rizikovou prémii a v současnosti je podle nás její hlavní potenciál vyčerpán. Další její pohyby tak budou mírnějšího rázu.

Do konce roku očekáváme, že koruna zůstane kolem hodnoty 26,20 za euro a bude balancovat mezi dozvuky současné vlny optimismu, respektive dalším vývojem vakcíny a zhoršením makroekonomických indikátorů za čtvrté čtvrtletí. V novém roce by se však koruna měla dále posouvat k silnějším hodnotám, ale výrazně pomalejším tempem ve srovnání s listopadem. To by měl podporovat pozvolný růst tuzemských úrokových sazeb na trhu, silnější euro vůči dolaru a opatrné oživení globální ekonomiky.

Lídra v regionu však v příštím roce převezme polský zlotý, který má lepší vstupní podmínky a zároveň stále nevyčerpaný potenciál dohnat předchozí ztráty. Koruna by tak měla ustoupit do pozadí a přinést stabilitu sobě i celé ekonomice.

Autor je ekonom Komerční banky