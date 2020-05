Akcie, měny | E15.cz

České státní dluhopisy vstoupily do současné krize špatnou nohou. Hned první týdny ukázaly, že takový šok nemohou tuzemské veřejné finance ustát bez újmy na své pověsti.

Obdobně jako ve zbytku regionu tak začal výprodej lokálních státních dluhopisů, nárůst jejich výnosů a úprk investorů do bezpečných přístavů finančních trhů. V reakci na to přešly centrální banky do ofenzívy, když po vzoru ECB vyhlásily nákupy dluhopisů na sekundárním trhu nebo alespoň deklarovaly tak učinit, pokud trend výprodejů bude pokračovat. Tento krok centrálním bankéřům vyšel a poptávka po státních dluhopisech se vrátila.

Podle nás je bankovní rada ČNB daleko od samotného spuštění nákupů, ale jen samotná připravenost centrální banky v kombinaci s možností zavedení záporných sazeb či intervencí ve prospěch slabší koruny podporuje poptávku z tuzemska i zahraničí. Ta je v posledních týdnech tak masivní, že stáhla výnosy kratších dluhopisů na nulovou hranici. Toho obratně využívá ministerstvo financí, které během dvou měsíců dokázalo emitovat dluhopisy na pokrytí 300 miliard korun deficitu státního rozpočtu.

Tím však podle nás rekordní emise nekončí. Stát bude chtít využít příznivých podmínek na finančních trzích a předfinancovat si některé splátky dluhopisů maturujících na začátku příštího roku. Lehce se totiž může stát, že výpůjční potřeby v příštím roce přesáhnout ty letošní, ale poptávka po českých dluhopisech už nebude tak vysoká a náklady na obsluhu státního dluhu mohou být vyšší, než ministerstvo financí v současnosti očekává.

Autor je ekonom Komerční banky