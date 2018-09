Akcie, měny & názory Jakuba Matějů: Růst sazeb je za dveřmi | E15.cz

Včerejším dnem vstoupila ČNB do mediální karantény, kdy se její zástupci již nevyjadřují k možnému rozhodnutí na následujícím zasedání bankovní rady. To se uskuteční příští středu a velká část trhu na něm očekává zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu. Podpořilo to několik prohlášení čelných představitelů ČNB, sám guvernér Rusnok nevidí důvod se zvýšením sazeb čekat a dokáže si představit dvojí zvýšení ještě před koncem roku.