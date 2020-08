Akcie, měny & názory Jána Hladkého: Viditelnost je pořád mizerná | E15.cz

Druhá výsledková sezona je v podstatě za námi a my po ní nejsme o nic moudřejší než na jejím počátku. Agregovaná čísla napovídají, že to celé dopadlo vlastně docela dobře – čistý zisk na akcii indexu S&P 500 se ve druhém kvartálu propadl meziročně „jen“ o 34 procent místo očekávaných 44 procent.

Problém je, že tržní konsenzus byl vytvářen v návaznosti na bezprecedentní situaci a nedal se proto brát příliš vážně. A to, že za jeho překonáním bude stát technologický sektor tažený několika velkými jmény, nepřekvapilo asi také nikoho. Čistý zisk pěti největších společností indexu – FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft a Google) – meziročně narostl o dvě procenta, zatímco u zbylých 495 společností indexu klesl v průměru o 38 procent. To nám mimo jiné opět dokládá nevyváženost dopadů této krize.

Na co jsme nedostali odpověď, je, co bude dál. Drtivá většina společností indexu si nadále nechává svoje výhledy na tento rok pro sebe. Nejistota zůstává vysoká i mezi analytiky – navzdory nečekaně dobrému kvartálu zůstává konsenzus pro růst čistého zisku indexu S&P 500 na úrovni –20 procent. Dalo by se říct, že se dokonce mírně zhoršil. Zároveň však dle všeho pořád není důvod k panice, jelikož zatímco šel konsenzus pro tento rok trochu níž, ten pro rok 2021 se pro změnu o něco zvýšil. V překladu to znamená, že všechno, co tento rok ztratíme, ten příští spolehlivě doženeme.

To však bude záviset na několika faktorech, s kterými si všichni tržní hráči lámou hlavu (nás samozřejmě nevyjímaje). Na prvním místě je otázka, jaké škody již korona a karantény stihly napáchat. To ukážou až makrodata v příštích týdnech a měsících. Ta aktuální sice vypadají dobře, nicméně může se jednat jen o prvotní nádech po vynoření na hladinu následovaný uvědoměním, že pořád plaveme bez záchranné vesty v prudké bouři.

Druhým klíčovým prvkem v obnově bude datum schválení vakcíny, dále pak její účinnost, dostupnost a cena. Datum se zatím odhaduje jako konec tohoto roku, o těch ostatních nevíme vůbec nic. V naší metafoře o moři není vakcína ani tak záchrannou vestou, jako spíše spásnou záchrannou lodí. Přinese nám tedy odpovědi alespoň třetí výsledková sezona? Nějak o tom začínáme pochybovat.

Autor je analytik Patria Finance