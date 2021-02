Zelená je a bude dobrá | E15.cz

Trh v současnosti nezajímají nákladní vozy poháněné dieselovým agregátem, v těchto dnech a týdnech jedeme na zelené vlně. Vše, co jede na elektřinu, vodík, případně na plyn, je „in“ a přináší akcionářům nebývalé zisky. A neřešme valuace, ty ostatně v době kauzy GameStopu řadu investorů zas až tak nezajímají. Důležitý je příběh a ten je v řadě případů velice silný.

Jedním z konglomerátů, který dodal potřebný impulz malým firmám ze „zeleného“ sektoru, je Amazon. Firma chce do roku 2030 polovinu svých objednávek zákazníkům dodat bez emisí a pro splnění tohoto cíle masivně investuje hned na několika frontách. Společnost Rivian Automotive, která plánuje vstoupit na burzu letos v září s odhadovanou valuací 50 miliard dolarů (pro zajímavost podobná tržní kapitalizace, jakou má Ford, který do firmy zainvestoval společně se zmíněným Amazonem, BlackRockem a dalšími celkem osm miliard dolarů), získala zakázku na 100 tisíc lehkých užitkových vozidel od Amazonu.

Akcie firmy Westport Fuel Systems tento týden poskočily o více než 40 procent poté, co získaly zakázku opět od Amazonu na dodávku více než tisícovky motorů na zemní plyn pro svou flotilu nákladních vozidel. Ve skladech Amazonu se prohánějí tisíce vysokozdvižných vozíků poháněných vodíkovými palivovými články firmy Plug Power, kterou lze bezesporu považovat za nejkomplexnějšího dodavatele vodíkové technologie. A přidávají se další velké firmy jako Walmart nebo Home Depot, které pomáhají dát těmto příběhům reálný základ a odůvodní mnohdy závratné valuace.

Můžeme diskutovat o tom, jestli je elektrifikace osobní dopravy slepou uličkou, nebo ne, já osobně více věřím vodíku, který podle odhadu některých analytiků přiláká do roku 2050 investice ve výši 2,5 bilionu dolarů, zatímco v letech 2018 až 2020 to bylo jen 1,8 miliardy ročně. Dlouhodobé investory by tak nemělo odradit ani zhodnocení firem jako zmíněné Plug Power o téměř tisíc procent v roce 2020. Jsme teprve na začátku příběhu.

Autor je analytik J&T Banky.