Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: ECB počká a uvidí | E15.cz

Na zvýšení úrokových sazeb ze strany Evropské centrální banky si počkáme několik let, míní hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Dnes poprvé v letošním roce zasedne vedení Evropské centrální banky. Se vstupem do nového roku toho ale moc od dnešního jednání centrálních bankéřů nečekejme. Půjde totiž o zasedání, kdy nebude představena nová prognóza. Bude se tak pouze hodnotit aktuální ekonomický vývoj ve světle prognózy, která byla publikována a projednána v prosinci.

Dnešní jednání by se tedy mělo nést ve znamení počkáme a uvidíme. Evropští centrální bankéři totiž na základě tehdy představené prognózy zaúřadovali již v prosinci. Primárně byl prodloužen a rozšířen pandemický program nákupů aktiv. Program bude v platnosti až do března 2022, navýšen byl o dodatečných 500 miliard eur.

Představená prognóza počítá pro letošní rok s růstem eurozóny jako celku o 3,9 procenta, což se i v dnešním světle jeví jako rozumné číslo. Eurozóna se potýká a i nadále potýkat bude s nízkoinflačním vývojem. Inflačního cíle se tak centrální bance v nejbližších letech dosáhnout nepodaří.

Z vyjadřování členů vedení ECB je ale patrné, že priority se pro nejbližší roky přesouvají od dosažení inflačního cíle k udržení příznivých podmínek pro financování na finančních trzích.

Na zvýšení úrokových sazeb si počkáme několik let. V následujících měsících bude pozornost ECB směřovat na revizi strategie její měnové politiky. Ta pravděpodobně přinese změnu inflačního cíle na symetrický kolem cílované hodnoty dvou procent.

Na finanční trhy či vývoj inflačních očekávání však tato změna žádné zásadní dopady mít nebude. Zajímavější bude, jak se ECB vypořádá s ukončením pandemického programu, aniž by zvýšila volatilitu na finančních trzích.

Na tento krok by mohla začít trhy připravovat již ve druhé polovině letošního roku, a to výraznějším omezováním nákupů aktiv, které by deklarovalo, že pro ECB je důležitější aktuální výše tržních úrokových sazeb než výše bilanční sumy. V každém případě na zajímavější akce ze strany ECB si budeme muset ještě pár měsíců počkat.

Autor je hlavním ekonomem Komerční banky