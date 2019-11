Akcie, měny & názory Jana Vejmělka: Fiskál v pozoru | E15.cz

Americká centrální banka stihla vrátit úrokové sazby alespoň do neutrálního pásma a nyní má odkud snižovat, ECB je na tom tohoto z pohledu ale mnohem hůře – repo sazba je na nule, depozitní sazba v minusu. Evropským bankéřům tak nezbylo, než se po pár měsících vrátit k programu odkupu aktiv, nestandardnímu opatření, ze kterého se pomalu stal standard. Je jasné, že z hlediska hospodářskopolitického mixu by ruku k dílu měla přidat i fiskální politika. Že je míč na její straně, potvrdil na posledním zasedání ECB předchozí guvernér Mario Draghi.

Všichni máme v hlavách evropskou dluhovou krizi, a je tedy namístě otázka, zda má fiskál prostor pro to ekonomiku eurozóny podpořit. Mírný fiskální stimul ve výši 0,2 procenta HDP očekáváme příští rok od Německa a Nizozemsko. Prostor pro výraznější podporu (až do výše tří procent HDP) mají nejenom tyto země, ale třeba i Rakousko.

Fiskální bazuka ale zatím podle nás zůstane u ledu. Vlády by ji vytáhly až v případě, kdy by šlo do tuhého, tedy v situaci, kdy by reálně hrozila recese. Podpora ekonomiky tak bude i nadále zatím ležet hlavně na bedrech centrálních bankéřů.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky