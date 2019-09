Akcie, měny & názory Jany Steckerové: ECB chce chránit banky | E15.cz

V zemích se zápornými sazbami, jako jsou Dánsko, Švédsko, Švýcarsko či Japonsko, již funguje. V principu se jedná o to, že část přebytečné likvidity bank, za jejíž ukládání u ECB by banky musely platit, je z tohoto systému vyňata a záporné sazby se na ni nevztahují.

Smyslem je ochránit banky od zhoršení ziskovosti. Banky tak netratí tolik za ukládání peněz u ECB, zároveň však negativní sazby umožňují poskytovat levnější financování korporacím či domácnostem.

Z psychologického hlediska by zavedením tieringu centrální banka vyslala finančním trhům signál, že zde ještě existuje prostor pro další snižování úrokových sazeb a také že úrokové sazby mohou v záporném teritoriu zůstat po delší dobu, aniž by poškodily bankovní sektor.

V současné době dosahuje přebytečná likvidita bank zhruba dvou bilionů eur. To při depozitní sazbě -0,4 procenta představuje pro bankovní sektor náklad osm miliard eur ročně. Z hlediska nastavení tieringu bude platit, že čím jednodušší systém, tím lépe. Mohlo by se jednat například o polovinu přebytečných rezerv za poslední rok stanovených jednotlivě pro každou regionální banku. To by mělo zajistit, aby některé banky nebyly v nevýhodě, neboť výše přebytečných rezerv se mezi zeměmi výrazně liší. V každém případě se příští čtvrtek máme na co těšit.

Autorka je ekonomka Komerční banky