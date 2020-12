ECB uvolní měnové podmínky, míní analytička Jana Steckerová | E15.cz

Že by šla s úrokovými sazbami ještě více do záporu, nepředpokládáme. Zbývá jí tedy možnost buď rozšířit stávající pandemický program nákupů aktiv, anebo spustit další program TLTRO, jehož prostřednictvím zprostředkovává bankám levné financování. Může také prodloužit platnost mírnějších pravidel pro zajišťování úvěrů. ECB zřejmě využije tyto nástroje všechny.

Pandemický program nákupu dluhopisů rozšíří o dalších 600 miliard eur a protáhne ho až do konce příštího roku. To by mělo zajistit, že úrokové sazby neporostou a podmínky pro poskytování úvěrů zůstanou příznivé.

Program TLTRO4 banka spustí zřejmě v březnu. Ani tak se jí ale inflaci na cíl zřejmě dotlačit nepodaří. V tomto směru jí bude muset být nápomocna fiskální politika. Růstové vyhlídky by pak mohla pozitivně ovlivnit naděje na vakcínu proti COVID-19. Její vliv se ale projeví spíše až po roce 2021.

Prognóza růstu HDP pro příští rok by se naopak vzhledem k vývoji pandemické situace mohla posunout mírně směrem dolů. Letošní kroky ECB tak přejí úvěrové aktivitě a nabízejí i výhodné podmínky pro úvěrové zajištění.

Autorka je ekonomkou Komerční banky