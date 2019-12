Akcie, měny & názory Jany Steckerové: Moc nástrojů nezbývá | E15.cz

K jednacímu stolu dnes opět zasedne Evropská centrální banka. Tentokrát prvně pod taktovkou své nové šéfky Lagardeové. Před tou bude stát nelehký úkol, a to zrevidovat všechny nástroje, které má ECB k dispozici, včetně způsobů stanovení inflačního cíle. Ten by se mohl změnit v dvouprocentní symetrický s fluktuačním pásmem ± 1 procentní bod. Inflační cíl by se tím stal flexibilnější.