Akcie, měny & názory Jaroslava Bukovského: Jasno kolem Facebooku | E15.cz

Letošní leden by šel bez větších problémů označit za měsíc Facebooku. Ne snad že by teenageři o tolik více postovali, velké věci se ale děly s jeho akciemi. Jen během uplynulého týdne se na nich dalo vydělat 17 procent. Stalo se tak poté, co nejznámější sociální síť světa strčila svými posledními výsledky do kapsy analytické odhady, a to ohledně zisků i tržeb. Kdo na Nový rok nakoupil, je třicet procent v plusu.