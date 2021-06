Jiří Polanský: Pět důvodů pro zvýšení sazeb ČNB | E15.cz

Hlavním důvodem je rychlost oživení a s tím související sílící inflační tlaky. Podle naší prognózy by se ve druhé polovině roku měla inflace opět přiblížit čtyřem procentům, což ovlivní inflační očekávání a vysoký cenový růst se tak přenese i do dalších let.

Ačkoliv se často mluví i o nabídkových či jednorázových vlivech, které stojí za zvýšenou inflací, úplně velkou váhu bych jim nepřikládal a důvody hledal v silném trhu práce a ve vysoké chuti domácností nakupovat. Navíc vzhledem k očekávanému poklesu míry nezaměstnanosti by při odloženém zvýšení sazeb došlo jen k zesílení proinflačního vývoje.

Druhým důvodem je zpoždění mezi změnou sazeb a změnou inflace, které je zhruba rok. Jinými slovy se nyní bude hlasovat o inflačním vývoji během příštího léta. A z tohoto pohledu tak rozdíl mezi zvýšením sazeb v červnu nebo na začátku srpna není příliš velký, a pokud je ČNB rozhodnutá na jednom z těchto zasedání zvýšit sazby, tak nemá důvod čekat.

S tím souvisí i třetí faktor, a to jsou nově příchozí ekonomické informace mezi oběma těmito zasedáními, které by měly jít proinflačním směrem.

Čtvrtým důvodem je pak nedávná zkušenost s vysokou inflací, kdy v květnu 2018 vyskočila inflace v ČR nad dvouprocentní cíl a od té doby tam zůstala s průměrem na téměř třech procentech. To naznačuje, že sazby měly jít v letech 2017 a 2018 nahoru podstatně razantněji. Z pohledu současnosti tak tento vývoj poskytuje cennou zkušenost.

A pátým důvodem je současná výše repo sazby (0,25 procenta), která se z ex post pohledu zdá být příliš nízká a jejím zvýšením na 0,50 procenta by tak k chybě měnové politiky nemělo dojít ani při zhoršení pandemické situace.