TikTok v rukách Oraclu - názor analytika České spořitelny | E15.cz

Čínská sociální síť TikTok je v současné době jednou z nejvíce diskutovaných firem. Americké úřady totiž zakážou ke konci září její používání v USA kvůli obavám ze zneužívání uživatelských dat čínskou vládou. Aby sociální síť spadající pod čínskou mateřskou společnost ByteDance mohla dále fungovat i ve Spojených státech, měla by být její americká aktiva prodána některému z amerických technologických gigantů.

Nejdříve se jako hlavní zájemce jevil Microsoft (případně ve spolupráci s dalšími firmami), ovšem dle včerejších spekulací se zdá, že otěže přebírá Oracle, který je pravděpodobně nejblíže úplnému dotažení obchodu.

Včera rostly akcie Oraclu v předobchodní fázi přibližně o deset procent. Investoři tedy vnímají tento krok, jímž by firma získala přístup ke stu milionu amerických uživatelů z Generace Z, pozitivně.

Také se zdá, že nepůjde o klasický celkový prodej, ale že Oracle získá „pouze“ významný podíl v nově vzniklé společnosti, která bude sestávat právě z amerických aktiv TikToku. Odhadovaná valuace těchto aktiv je kolem 25 miliard dolarů. Oracle by měl zastávat roli významného technologického partnera, který by zároveň shromažďoval veškerá data o uživatelích na svých cloudových serverech. Tím by se vyřešily obavy amerických úřadů, které byly důvodem zahájení celého procesu.

Otázek je však více než dost. Například zda americké úřady budou částečným majetkovým vstupem uspokojeny a jak se k celému obchodu postaví Čína. Ta již v uplynulých týdnech schválila omezení vývozu umělé inteligence do zahraničí, respektive prodej technologického „know-how“ bude možný pouze po schválení vládou.

Celá situace se tak stále vyvíjí, nicméně z dostupných zpráv se zdá, že Oracle je v současnosti nejblíže k majetkové účasti v TikToku. Zelenou celý obchod dostane ale tehdy, až bude pro obě země politicky snesitelný. Takto nastíněný kompromis by však mohl být jak pro USA, tak pro Čínu přijatelný.

Autor je analytik České spořitelny

