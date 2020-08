Šéf aplikace TikTok Kevin Mayer se vzdal své funkce | E15.cz

Aplikaci TikTok provozuje čínská společnost ByteDance. Americký prezident Donald Trump tento měsíc firmě nařídil, aby aktivity TikToku v USA do 90 dnů prodala. Pokud se tak nestane, hodlá tyto aktivity zakázat. Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost USA, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

Kevin Mayer v dopise zaměstnancům vysvětlil, že se rozhodl rezignovat poté, co se „politické prostředí prudce změnilo“. Do čela TikToku se postavil začátkem letošního června, předtím působil v americké mediální a filmové společnosti Walt Disney. „Dobrou zprávou je, že společnost předávám do více než schopných rukou Vanessy, která bude prozatímní hlavou TikToku na globální úrovni,“ doplnil Mayer.

Zakladatel a šéf společnosti ByteDance Čang I-ming v jiném dopisu uvedl, že firma se snaží rychle vyřešit problémy, kterým v současnosti čelí. TikTok již začátkem týdne kvůli postupu Spojených států podal žalobu na Trumpa, americké ministerstvo obchodu a šéfa resortu Wilbura Rosse. Firma Bytedance nyní rovněž jedná o prodeji aktivit TikToku v USA americké softwarové firmě Microsoft, napsala agentura AP.

Společnost ByteDance koupila v roce 2017 firmu Musical.ly a spojila ji s aplikací TikTok. Ta se díky tomu stala první čínskou aplikací, které se podařilo prosadit v Severní Americe. TikTok má ve Spojených státech 100 milionů uživatelů. ByteDance se díky komerčnímu úspěchu aplikace stala jedním z hrstky skutečných globálních čínských konglomerátů.