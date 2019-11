Akcie, měny & názory Michala Brožky: Prostor pro růst tu je | E15.cz

Co se čeká, to se v ekonomice a nejen tam má tendenci sebenaplnit. Proto mnozí ekonomové upozorňují na to, abychom se v situaci, kdy není až tak zle a ekonomice jako celku se daří, špatnými zprávami a strachem nepřipravili o hospodářskou expanzi, která by mohla nastat. Při zpětném hodnocení se může skutečně zdát, že české podniky byly letos zbytečně opatrné, když zařízly nové investice. Ale kdo mohl zaručit, že v říjnu nedojde k brexitu?