Akcie, měny & názory Michala Brožky: Virus a úrokové sazby | E15.cz

Není to až tak metafyzické, ale přesto si můžeme sokratovsky přiznat, že toho o odhadech dopadů koronaviru moc nevíme. Je velmi pravděpodobné, že pokud to bude vážné, zasáhne epidemie českou ekonomiku negativně.

Co to ale udělá s úrokovými sazbami? Je to čerstvé, a tak v tuto chvíli není proto ani jasný postoj ČNB. Vedla by rozsáhlá epidemie ke zvýšení nebo ke snížení úrokových sazeb? Rychlá intuice vidí oslabenou ekonomiku a její desinflační působení. Podobně to vidí i hráči na finančním trhu, kteří do ceny peněz promítli rostoucí sázky na budoucí snižování úrokových sazeb. Ale méně rychlá úvaha vidí jednak další šanci na oslabení koruny kvůli zvýšené globální nejistotě a také dočasné přerušení obchodních vazeb vedoucí k rychlejšímu růstu cen, zejména potravin. A ČNB opakovaně prokazuje, že především hlídá inflaci, která ji navíc aktuálně utekla trochu nad cíl.

Takže pokud se obáváme vážnějších dopadů koronaviru, měli bychom očekávat spíše šanci na další zvýšení úrokových sazeb.