Michal Semotan: Akcie a cestovní ruch | E15.cz

Akcie ze sektoru cestovního ruchu patřily k těm nejpostiženějším během pandemie. Omezení zavedená právě v souvislosti s koronavirem doslova zmrazila tento silně rostoucí segment a vrátila ho o několik let, někdy téměř o desítky let zpět.

První oživení nastalo loni na podzim, kdy se objevily zprávy o účinných vakcínách proti koronaviru. Nicméně zimní vlna útočícího viru opět zasela zrna pochybností, jak to dále bude. Za sebe musím říct, že jsem optimista. Očkování postupuje slušným tempem ve velké části zemí včetně Česka, a tak máme naději, že se lidé budou vracet k cestování. Vidíme to již okolo sebe, chceme jezdit, létat, poznávat nové země, a to i za cenu omezení ve formě testů, respirátorů.

Ano, nebude to tak rychlé, jak jsme si mysleli. K předcovidovým úrovním to má daleko a bude trvat několik let, než se vrátíme na čísla z roku 2019. Ale situace se zlepšuje, hotely se začínají plnit, letadla začínají více létat. Vybral jsem pro vás dvě možnosti, na kterých se my snažíme „akciově svézt“ na obnově turistického průmyslu.

První akcií je letiště Flughafen Wien. Z mého pohledu je to návrat ke kořenům, k situaci v devadesátých letech či na přelomu století. Toto letiště opět používají cestující nejen z Rakouska, ale díky své poloze i ze Slovenska, Polska, z Česka – vždyť z řady míst je to blíže než na pražskou Ruzyni. Samo letiště není nijak výrazně zadlužené, i se slabou poptávkou ze začátku letošního roku by mělo dosáhnout kladného provozního zisku letos, a pokud půjde oživení tak, jak čekáme, příští rok i vygeneruje nějaký ten zisk.

Jako druhou možnost ke zvážení v tomto sektoru nabízím ještě jeden titul – Airbnb. Akcie přišla na trh loni na podzim (ne v právě ideálním období), přesto byla poptávka obrovská a její cena vystoupala během pár měsíců na skoro dvojnásobek. Pak přišla jarní vlna covidu a hurá zpět dolů. Z mého pohledu je Airbnb nový fenomén, změna v pohledu na ubytování, a ta bude pokračovat. Zvláště v dnešní době dá člověk rád přednost soukromí apartmánu nebo bytu před gigantickým hotelovým rezortem.

Ano, ne všechny destinace pofrčí, turisté ve městech se objevují jen pomalu, ale lokality vázané na přírodu, jako jsou hory, moře, zažívají návrat poptávky. A kus koláče, který původně patřil hotelům, jim ukousne Airbnb a já chci být u toho. Jeho tržby porostou v desítkách procent v následujících letech a na to my sázíme!

Autor je portfolio manažer J&T Banky.