Akcie, měny & názory Michala Skořepy: Jak vysoká je inflace? | E15.cz

Pozorovaný vývoj inflace je pro měnovou politiku jedním z klíčových vstupů do výhledu budoucího vývoje inflace, a tudíž i do úvah o potřebném nastavení úrokových sazeb. Nynějšího cenového vývoje si totiž hodně všímají domácnosti při svých vlastních úvahách o budoucnosti. Z vysoké aktuální inflace často usuzují vysokou budoucí inflaci, a tudíž jako zaměstnanci tlačí více na své šéfy, aby jim přidali na mzdách, stejně tak senioři tlačí více na politiky, aby jim přidali na důchodech.

Vyšší aktuální inflace zkrátka zvyšuje tlak na rychlý růst objemu peněz v rukou domácností, na vyšší útraty a nakonec i na vyšší budoucí inflaci. Celý tento řetězec úvah od aktuální inflace k inflaci budoucí je v ČNB dobře znám. Ostatně na několika posledních měnověpolitických jednáních se probírala mimo jiné otázka, zda inflace pozorovaná po delší dobu na hodnotách mezi třemi a čtyřmi procenty nenese riziko posunu inflačních očekávání domácností zřetelně nad cíl ČNB ve výši dvou procent.

Situace ale může být ještě vážnější. Ekonomický výzkum totiž zjistil, že lidé vnímají inflaci hodně přes ty položky, které kupují často. Například ceny masa tak mohou ve vnímané inflaci hrát mnohem větší roli než ceny aut – přestože na nákup masa vydávají domácnosti v průměru menší část svého rozpočtu než na nákup aut.

A právě ceny potravin rostou v posledních měsících v Česku výrazně rychleji než ceny celkově. Zatímco tedy oficiální inflace v lednu činila 3,6 procenta, domácnosti mohou růst cen vnímat jako výrazně vyšší. Pokud by se ČNB spoléhala jednoduše na to, že se domácnosti řídí oficiální inflací, pak by se období, kdy se bude růst cen pohybovat stále ještě zřetelně nade dvěma procenty, mohlo nehezky protáhnout.

Autor je ekonom České spořitelny