Akcie, měny | E15.cz

Značnou kritiku vyvolal v posledních dnech návrh ministryně financí Aleny Schillerové na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí (daň z NNV). Přitom jde o návrh velmi rozumný. Daň z NNV je špatná především v tom, že zdražuje nákup nemovitostí, a tím brání přesunu pracovní síly tam, kde by našla lepší využití.

Objem peněz potřebný pro uhrazení této daně určitě není tím základním faktorem, ale jistou (negativní) roli v zatuhnutí českého trhu práce nejspíš hraje. Je samozřejmě na místě se ptát, čím vykompenzujeme výsledný pokles příjmů státního rozpočtu o zhruba 14 miliard korun ročně.

Schillerová souběžně navrhuje, aby ti, kteří nebudou muset platit tuto daň (tedy všichni noví kupci starších nemovitostí - nových se daň z NNV netýká), přišli o možnost odpočtu zaplacených úroků z hypotéky. Toto opatření by bylo přínosné pro dotčeného kupce i v případě, že by nevedlo ke zvýšení jeho celkových nákladů: nemusel by totiž mít na začátku připraveny dodatečné desítky až stovky tisíc korun na zaplacení daně, kterou pak po dlouhá léta dostává zpátky skrze nižší zdanění příjmů.

Ve skutečnosti však podle mých propočtů díky zmíněnému opatření celkové náklady průměrnému českému hypotečnímu dlužníkovi klesnou. A tím klesnou také daňové příjmy státu. Jakýkoli takový pokles příjmů lze hravě dorovnat zvýšením daně z nemovitostí, která je zde v mezinárodním srovnání nesmírně nízká.

Někteří kritici zrušení daně z NNV se obávají nárůstu „kšeftování s nemovitostmi“. Překážkou obchodování s domy a byty na zisk je však časový test pěti let: držíme-li nemovitost kratší dobu, musíme zaplatit daň z příjmu. Pokud chceme snížit tlak na růst cen domů a bytů, vhodným řešením není daň z NNV, nýbrž opět daň z nemovitostí. Zejména její rozrůznění podle způsobu, jakým vlastník nemovitost používá.

Autor je ekonom České spořitelny