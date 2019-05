Akcie, měny & názory Miroslava Frayera: ČEZ svoji politiku nezmění | E15.cz

ČEZ bude v nadcházejících třech letech refinancovat dluh v objemu přesahujícím 60 miliard. Zhoršení ratingu by mělo za následek prodražení nákladů na financování. Na návrh dividendy managementu se tak dá dívat dvěma směry. Na jedné straně je zde opatrnost, aby rozdělování zisku přesahující stoprocentní výplatní poměr skutečně nevedlo k prodražení financování, na straně druhé ale zde existuje argument, že s perspektivou rostoucích cen elektřiny, vyššího budoucího zisku a dalšího růstu cash flow by měl ČEZ v budoucnu dostatek prostředků na to, aby zvládl jak splácení svého dluhu, tak i štědřejší dividendovou politiku.

Nicméně záleží především na tom, jak by ratingové agentury výplatu nad 100 procent vyhodnotily. Zda jako jednorázovou záležitost, nebo naopak něco, co by se mohlo v dalších letech opakovat. Zde si dovedu představit, že by tlak na vyšší výplatu s rostoucí ziskovostí společnosti v dalších letech dále sílil, což by se agenturám určitě nelíbilo.

Byl by to historický milník, pokud by se minoritním akcionářům nakonec podařilo prosadit jejich protinávrh. Osobně mu příliš šancí nedávám. A ani nevěřím ve změnu stávající dividendové politiky.

Autor je analytik Komerční banky