Akcie, měny & názory Moniky Junicke: Recese a její významy | E15.cz

Slabší výkonost ekonomiky největšího českého obchodního partnera stále vyvažují stabilní vyhlídky ostatních klíčových zemí měnové unie. Německý průmysl, který byl v minulých letech tahounem tamního ekonomického růstu, je do velké míry závislý na exportech do zemí mimo EU. Je tudíž velmi zranitelný v případech, kdy geopolitické nejistoty snižují globální poptávku.

Za poklesem německé ekonomiky tak v současnosti stojí nižší vývozní aktivita. Překvapivě to není nejistota okolo obchodních válek vyvolaných Spojenými státy, která Německu škodí. Exporty do zámoří jsou víceméně stabilní a pomaleji rostou i exporty do Číny. Za poklesem tedy najdeme především nejistotu okolo brexitu a vývoje v Turecku. Do Velké Británie a Turecka se německé vývozy propadly nejvíce. Pro zbytek eurozóny je ale dobrou zprávou to, že německá domácí poptávka zůstává stabilní. Navíc je pravděpodobné, že německá vláda zareaguje na klesající ekonomiku fiskálním stimulem, který soukromou spotřebu ještě podpoří. Vyšším fiskálním výdajům nahrává i současná situace na finančním trhu.

Fakt, že výnosy německých vládních dluhopisů jsou negativní, by totiž pro půjčující si německou vládu znamenal bonus navíc.

Autorka je ekonomka Komerční banky