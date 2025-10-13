Hamás začal propouštět rukojmí, předal Červenému kříži prvních sedm z dvaceti
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm z 20 živých rukojmích, které má propustit na základě dohody o příměří v Pásmu Gazy. Informují o tom tiskové agentury i izraelská média.
Informace o zdravotním stavu propuštěných, kteří byli v Pásmu Gazy drženi přes dva roky, nebyly bezprostředně k dispozici. Předání podle Reuters potvrdili také představitelé Hamásu, izraelská armáda o něco později uvedla, že propuštění jsou na cestě.
Izrael v rámci první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa propustí bezmála 2000 vězněných Palestinců z izraelských věznic včetně 250 doživotně odsouzených. Agentura Reuters s odvoláním na oficiálního činitele obeznámeného s operací napsala, že všech 1966 palestinských vězňů, kteří mají být v pondělí propuštěni výměnou za izraelské rukojmí, už nastoupilo do přistavených autobusů v izraelských věznicích.
Desetitisíce Izraelců sledují televizní přenosy na veřejných projekcích po celé zemi, hlavní akce se koná na náměstí v Tel Avivu. Jakmile izraelské televizní stanice oznámily, že rukojmí jsou v rukou Červeného kříže, lidé propukli v bouřlivý jásot.
Prvními propuštěnými jsou Gali a Ziv Bermanovi, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Ejtan Mor and Guy Gilboa-Dallal, napsal server The Times od Israel s odkazem na další izraelská média. Skupina byla předána ve městě Gaza v severní části pásma.
Další fáze propouštění rukojmí
Katarská televizní stanice Al-Džazíra uvedla, že druhá fáze propuštění živých rukojmích se uskuteční v 10:00 (9:00 SELČ) v jižní části Pásma Gazy.
Na palestinském území se dodnes nacházelo celkem 48 rukojmích, z nichž 20 je stále naživu. Živé rukojmí Hamás a jeho spojenci předávají zástupcům Červeného kříže, kteří je převezou na stanoviště izraelské armády uvnitř Pásma Gazy, odkud je armáda přepraví na základnu Reim v Izraeli. Tam se podle agentury AFP rukojmí setkají se svými rodinami a posléze budou převezeni do nemocnic.
Hamás a další palestinské frakce mají navrátit také těla 28 mrtvých rukojmích, z nichž jedním je voják zabitý v průběhu jedné z předešlých válek v roce 2014.