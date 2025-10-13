Ceny zlata i stříbra prorazily rekordy, vzhůru je žene strach a nejistota
Cena zlata k okamžitému dodání v pondělí vystoupala na rekordních 4059,30 dolaru (83 950 Kč) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Informovala o tom agentura Reuters. Následně na další rekord vystoupala i cena stříbra, které se obchodovalo za 51,38 USD za oz (asi 1078 korun).
Na finančních trzích panuje nejistota kvůli omezení chodu federálních úřadů ve Spojených státech, který se označuje jako shutdown.
Takzvaný shutdown je důsledkem neschopnosti Kongresu dohodnout se na dalším financování federální vlády. Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické i ekonomické nejistoty.
Americký prezident Donald Trump v pátek odpoledne sdělil novinářům v Oválné pracovně, že počet propuštěných federálních zaměstnanců bude „velký“. „Bude to zaměřeno na demokraty,“ řekl americký prezident. Zopakoval, že se zaměří na programy, o nichž se domnívá, že je upřednostňují demokratičtí politici.
Statisíce federálních pracovníků po dobu omezeného fungování amerických vládních úřadů nedostávají plat, měli by ho ale obdržet zpětně. Pracovníci, kteří jsou považováni za nezbytné, nadále pracují.
Cena zlata se od začátku letošního roku zvýšila o více než 50 procent, za loňský rok vzrostla o 27 procent. K růstu letos přispívají nákupy kovu centrálními bankami, zvýšená poptávka po burzovně obchodovaných fondech (ETF) krytých zlatem, snížení úrokových sazeb americkou centrální bankou (Fed), slabší dolar a také rostoucí zájem drobných investorů. Ti hledají zajištění v době sílícího geopolitického a obchodního napětí. Podle analytiků podporuje růst ceny také strach investorů, aby nezůstali pozadu.
Stříbro minulý týden poprvé zdolalo rekord z roku 1980, který činil 50,35 USD za unci. Kov používaný ve šperkařství, v průmyslu i jako kov investiční těží z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech, z omezené nabídky i z růstu ceny zlata. Cenu v poslední době tlačí vzhůru nedostatek volně dostupného stříbra na klíčovém londýnském trhu. Zároveň se prudce zvyšují náklady na půjčky tohoto kovu.
V roce 1980 to byli bratři Huntovi, ropní magnáti a nechvalně známí spekulanti z Texasu, jejichž strach z inflace a víra ve stříbro jako uchovatele bohatství je přiměly k pokusu ovládnout globální trh. Nahromadili více než 200 milionů uncí stříbra, čímž cenu vytlačili těsně nad 50 dolarů za unci. Pak ale cena prudce klesla a zastavila se u 11 USD/oz. Pokud by se vzal v úvahu vliv inflace, pak má současné nominální maximum u ceny stříbra hodnotu zhruba jedné čtvrtiny maxima z roku 1980, uvedla agentura Bloomberg.