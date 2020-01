Akcie, měny & názory Nicole Gawlasové: Stačí nabídka bytů? | E15.cz

Rostoucí ceny nemovitostí jsou jedním z témat, která vděčně plní přední strany novin. Za viníka nepříznivé situace na trhu s bydlením bývá často označována vláda, která není schopna zkrátit stavební řízení. Problém by měl řešit aktuálně vznikající stavební zákon, který by měl podpořit rozmach nové výstavby. Potíž však spočívá v tom, že kromě nedostatečné nabídky hrají roli i další faktory, a tak ani její zvýšení nemusí způsobit zázraky.

Kromě „zamrznuté“ nabídky vstupují do cen nemovitostí také rostoucí náklady, které developerské firmy zohledňují. Jedná se zejména o zvyšující se ceny pozemků, materiálů a stavebních prací. Do hry vstupují také technické normy, jejichž zpřísňování přispívá ke zdražování.

Neméně významná je strana poptávky. Život ve velkoměstech láká stále více lidí, a to především v období ekonomické konjunktury. Sen o vlastnickém bydlení, který je v české tradici silně zakořeněný, se nezdá být cizí ani novým generacím. Naopak byl podpořen dostupnými hypotékami, jejichž splátky často nepřevyšovaly nájmy.

Domácnostmi to však nekončí. Významné hráče představují rovněž investoři, kteří při současném nastavení měnové politiky vidí v nemovitostech zajímavý způsob zhodnocení svých financí. Česku se nevyhýbají ani ti ze zahraničí, pro které se stal náš trh nemovitostí díky solidnímu výkonu české ekonomiky o to zajímavější.

Vyšší nabídka nemovitostí představuje krok správným směrem, který by mohl mít na ceny bydlení vskutku pozitivní vliv. Ten však bude mít spíše podobu pomalejšího růstu cen nemovitostí než rapidní cenové propady. Klesající tempo růstu cen lze však pozorovat i nyní, a to v důsledku zpomalující ekonomiky. Zdá se, že „lék“, který by výrazně snížil ceny nemovitostí, má podobu ekonomické recese, která však není žádoucí pro většinu ze zúčastněných.

Autorka je analytičkou České spořitelny.